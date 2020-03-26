2020-03-26T15:27:38+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Иркутске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Нерабочая неделя в Иркутске начнется через пару дней, выясняем, как будет ходить общественный транспорт
Любовь АРБАТСКАЯ
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Нерабочая неделя в Иркутске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 годаНерабочая неделя в Иркутске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Нерабочая неделя в Иркутске продлится с 28 марта по 5 апреля. Как будет работать транспорт? Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать, как обычно - об этом рассказали в городской администрации. В общественном транспорте каждый день проводят дезинфекцию.

Что уж говорить об аэропорте! С 1 февраля там досмотрели 46826 человек, прилетевших из-за границы, а сейчас проверяют самочувствие и тех, кто прибыл из Москвы.Тепловизоры установлены также в здании железнодорожного вокзала и вагонах поездов. Если пассажирам не здоровится, их сразу осмотрят медики. А еще горожане пожаловались, что на вокзале нет мест для мытья рук. Там должны появиться антисептики.

К слову, в некоторых торговых центрах специальные устройства уже появились. Похожи на обычные мыльные диспенсеры, только вместо него внутри емкости обеззараживающие средства. Так что, если нерабочая неделя в Иркутске - это не про вас, и нужно посещать общественные места, есть, где продезинфицировать руки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Людям старше 65 лет и с хроническими болезнями – особое внимание. Создается специальных реестр таких жителей региона, чтобы волонтеры могли приносить им лекарства на дом без рецептов и посещения поликлиники. С покупкой продуктов и товаров первой необходимости тоже помогут.

- Больше 100 добровольцев поддержат пожилых людей, - говорят в правительстве региона. - Активнее всего за помощью обращаются жители Ангарска, Братска, Иркутска и Иркутского района.

Бесплатные медицинские маски должны выдать 13286 пожилым людям. Кроме того, до мая пенсионеров не будут направлять в санатории и курорты.

Соцвыплаты жителям Приангарья продолжат перечислять, как раньше,при этом ближайшие полгода не нужно будет заново подавать документы. Кроме того, до 1 мая перечислят все единовременные премии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- А субъектам малого и среднего бизнеса на полгода отсрочат налоги на имущество организаций и транспорт, до конца марта этот вопрос проработаем, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Отметим, что госуслуги пока будут доступны в электронной форме или по предварительной записи. Личный прием временно отменен. Нерабочая неделя в Иркутске поможет обезопасить себя остальным.

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Звонить можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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