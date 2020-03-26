Один из самых волнующих вопросов - график работы магазинов Иркутска на нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Успокоим сразу - магазины на каникулы не уходят. И прилавки, разумеется, не пустеют. Служба потребительского рынка и лицензирования региона контролирует наличие самых важных товаров и их стоимость.

- Цены на крупу, сахар, макароны не скачут, а гречка вообще впервые за неделю подешевела на 7,9%, - рассказывают в правительстве Приангарья.

В торговых точках по требованию Роспотребнадзора поддерживают строгий порядок и чистоту. Влажная уборка обязательна каждые 2-3 часа, причем не моют и дезинфицируют не только пол, но и дверные ручки,тележки, столы кассиров. Продукты должны продаваться только в упаковках, а персонал - трудиться в медицинских масках и резиновых перчатках. Заболевших сразу отстраняют.

В одной из крупнейших сетей супермаркетов даже сделали специальную разметку на кассах, чтобы покупатели помнили о дистанции в один метр. Ну а самые осторожные выбирают доставку через интернет-магазины. График работы магазинов Иркутска остается прежним.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как будут работать кинотеатры и торговые центры

Чем заняться тем, кто все-таки уходит на полноценные каникулы? Театры, музеи и библиотеки закрыты до мая. Концерты и гастроли звезд отменены. Кинотеатры, ночные клубы, детские игровые тоже вот-вот приостановят работу - это поручение врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева. «Киномакс», кстати, на каникулах уже несколько дней. В кинотеатре «Художественный» сеансы отменяются с 30 марта. Остальные на сегодняшний день работают, но на предстоящие даты бронирование пока недоступно.

Торговые центры принимают посетителей по-прежнему.

- Работаем в обычном режиме, никакой информации о закрытии еще нет, - в голос говорят представители ТЦ.

В помещениях появились дозаторы с антисептиком для рук, влажная уборка, как и в магазинах - каждые два часа. Массовые мероприятия под запретом. График работы магазинов Иркутска пока не меняется.

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