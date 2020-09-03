Кормила конфетами и обещаниями: председатель потребительского кооператива обманула пенсионеров на 13 млн рублей

Женщина обещала пайщикам до 84% годовых. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Елена, предлагаем вам стать нашим VIP-клиентом, - наливая чай и доставая конфеты, уговаривала клиентку миловидная председатель потребительского кооператива, 38-летняя иркутянка Виктория. - Оформим вам самые выгодные условия - 16% годовых со вклада. Хотя нет, вы заслуживаете 18% или даже 24%!

«И за что такие поблажки?» - удивилась было 55-летняя пенсионерка Елена. Знала же, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но доход, что озвучила ей собеседница, напрочь отключил разум. Женщина в голове уже вела подсчеты, переводила 24% в живые деньги. Да и чай, кстати, явно не из дешевых, как и конфеты, подтверждали – кооперативу можно доверять. Не будь компания прибыльной, разве тратились бы? Елена не стала вдаваться в детали и подписала договор.

А ведь в этот заглянула офис случайно. Шла мимо - в соседний кооператив, куда уже прежде вкладывала сбережения. Фирма Еленой была проверенной и надежной, ведь сколько раз отдавала капитал, столько раз и получала назад вместе с процентами. Что дернуло зайти в конкурирующую организацию в тот раз? Сама Елена сейчас ответить затрудняется. Говорит, хотела просто узнать условия…

- Это было в 2014-м году, я как раз только продала гараж и решила снова сделать вклад, - вспоминает она. – Плюс были накоплены кое-какие сбережения, все деньги и отдала… Председатель этого кооператива так душевно со мной пообщалась. Много рассказывала о себе – о дочке, о походах, в которые любит ходить. Произвела впечатление тихой, скромной, порядочной женщины. Офис у них находится в центре Иркутска - большой, красивый. Помню, она мне какие-то документы о деятельности кооператива еще показывала. В общем, я доверилась, отдала 330 тысяч рублей, подписала договор. Сама, конечно, тоже виновата - погналась за высоким процентом…

Только вот прошел год, а обещанного навара Елена так и не получила. Более того, даже свои кровные 330 тысяч рублей не сумела забрать. Председатель все кормила по телефону завтраками: «Не беспокойтесь, деньги вернутся с процентом, как и обещала». Елена настаивала на личной встрече, но Виктория ловко их избегала. Сегодня мол, дома на больничном с ребенком, завтра открывает новый офис. В 2015-м, устав ждать, Елена перестала звонить и просто пошла в суд.

И там узнала, что она такая не одна! Оказалось, что еще 23 иркутянина, в основном, пенсионеры тоже не могут вернуть свои вклады. В потребительский кооператив, которым руководила Виктория, в общей сложности все пострадавшие отдали более 13 миллионов рублей. Правда, подход к клиентам у женщины был индивидуальный – кому-то обещала 18% годовых, кому-то 30%, а кому-то и вовсе 84%! А ведь ни в одном банке такого заманчивого предложения не сделают, вот сибиряки и верили, забывая о бдительности. Да и реклама свое дело делала – на нее Виктория не скупилась. Правда, адрес местонахождения офиса в роликах постоянно менялся. Зачем? Наверное, чтобы обманутые пайщики скандалами не спугнули новых клиентов. Сотрудников председатель, к слову, тоже надолго не задерживала, коллектив обновлялся часто.

- Меня в эту историю втянул знакомый, - рассказывает другой пайщик, 59-летний Евгений. - Я в 2014 году отдал кооперативу в пользование 280 тысяч рублей - все сбережения, что накопил со скромной зарплаты водителя. Тоже повелся на сказочные проценты... Когда попытался забрать деньги, получил, что называется, от ворот поворот. А тот мой знакомый, кстати, с большим трудом, но вытянул обратно несколько тысяч рублей. Выяснилось, что с этой дамы и взять-то нечего. Судебные приставы сказали – никакого имущества нет, квартиру снимает, ребенка воспитывает одна. Куда испарились наши сбережения, неизвестно.

В полиции на этот вопрос отвечают коротко: «Распорядилась по своему усмотрению». И за это ей теперь придется отвечать перед судом.

- Уголовное дело по статье «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере», уже направлено в суд, - поясняют в ГУ МВД по Иркутской области. - Женщина пока находится под подпиской о невыезде.

Ну а обманутые пайщики все еще надеются вернуть потерянные деньги.

- Больше в такие кооперативы - ни ногой! - зарекаются они.

*Имена всех героев публикации изменены.

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