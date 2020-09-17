Уровень реки Ия в Тулуне повышается: последние новости о паводке в Иркутской области на 17 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Дожди, которые без остановки лили в Иркутской области почти неделю, закончились уже два дня назад, а с его последствиями приходится бороться до сих пор. Ведь из-за осадков резко повысился уровень воды в реках. Как итог, затопленными оказались пониженные участки. С тревогой следят за ситуацией жители Тулунского района, они следят за тем, как изменяется уровень реки Ия, ищут последние новости о паводке в Иркутской области 17 сентября.

Тулунский район пострадал одним из первых. Там, из-за повышения реки Кирей и ручья Углой подтопило дорогу в селе Уйгат. Теперь, продукты и лекарства местным жителям спасатели доставляют на аэролодке. Ну а в самом Тулуне рекой Ия подтоплено 150 метров дороги, ведущий в садоводство «Солнечный берег». По словам спасателей, угрозы дачным участкам нет. Садоводы могут проехать по объездной дороге. По состоянию на утро, 17 сентября уровень воды в реке Ия составляет 715 см.

Пострадал также Иркутск. В районе Пади Грязнуха под водой оказалась дорога вдоль реки Ушаковки и 12 участков.

- Подтопленными оказались дороги и приусадебные участки в Зиминском, Качугском, Шелеховском и Усольском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Жилым домам и населению угрозы нет.

Прогноз синоптиков пока нерадужный. 17 сентября на реках Кирей, Икей, Зиме и Ушаковке сохранятся высокие уровни воды. Более того, уровень реки Ия в Тулуне 17 и 18 сентября может повыситься еще на 40 – 60 см, возможен выход на пойму в пониженных участках. На реках Лене и Киренге – произойдет повышение на 10 – 30 см.

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