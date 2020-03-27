Коронавирус в Иркутске, новости на 27 марта 2020 года:случаев заболевания нет

Коронавирус в Иркутске на 27 марта 2020: заболевших нет, но ситуация очень тревожная. За прошедшие сутки подтверждена информация о двух носителях вируса в Бурятии, растет число больных в Красноярском крае, есть зараженные в Якутии. Ясно, что и региону не миновать заразы. Но необходимо максимально снизить риск одномоментного попадания в больницы большого числа людей, "растянуть" атаку вируса по времени. С обращением к жителям региона в этот непростой час выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

" Первое. Мною подписан Указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обращаюсь к депутатам Законодательного Собрания: мы намерены увеличить бюджетные средства на медицину и социальное обеспечение. Прошу поддержать наши экстренные действия.

Второе. Уже выделены средства резервного фонда на закупку масок и других средств защиты. Средств безопасности хватит на всех! Социально незащищённым слоям населения мы намерены обеспечить их бесплатную раздачу.Третье. В обязательном порядке проверяются все прибывающие на вокзалы и в аэропорты. Двухнедельный карантин – необходимая мера.Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с пониманием к мерам контроля. К режиму самоизоляции. Не уклоняться от обследований и карантина. "

Игорь Кобзев призвал каждого жителя Приангарья к максимальной ответственности и напомнил, что вынужденные каникулы, объявленные президентом, не предназначены для массовых развлечений. Кроме того, накануне было подписано распоряжение о временном закрытии кинотеатров и детских центров. Эти новости о коронавирусе в Иркутске на 27 марта должны отрезвить тех, кто собирался на выходных "хорошо отдохнуть".

Важные решения были приняты во время встречи руководителя региона с главными врачами больниц. Они дают новый импульс борьбе с опасностью коронавируса в Иркутске. Медики сегодня на переднем крае борьбы с вирусом. И работать им придется как когда-то военврачам в прифронтовых госпиталях.

-Врачи сегодня на передовой, - отметил глава региона в своем инстаграме. -Многим пришлось перенести отпуска, пересмотреть рабочие графики. Я благодарю всех врачей и медсестер за понимание и готовность защищать здоровье жителей Приангарья.

Для размещения медиков в период подъема коронавируса будет освобожден один из корпусов инфекционной больницы. Это необходимо, чтобы они помогали больным и берегли как себя, так и своих близких, исключая их заражение

Да, коронавирус в Иркутске на 27 марта не отмечен. Но регион готовится к его атаке. По данным и.о. министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой, за последние сутки из неблагополучных с точки зрения распространения инфекции стран в регион вернулись 715 человек, все они оповещены о необходимости нахождения на двухнедельном карантине. Спризнаками ОРВИ накануне, 25 марта, в больницу попали пять человек. Лабораторно обследовано на коронавирус 160 человек, а всего с начала пандемии сделано 1737 анализов. Сейчас находятся на самоизоляции 1446 человек (а с начала года - 5793). Внебольничная пневмония диагностирована у 71 человека (с 1 марта – у 1859), все они проходят тестирование на наличие коронавируса.

В городских стационарах уже развернуты дополнительные места. Приобретено несколько мобильных инфекционных боксов, они будут отправлены в районы. Скоро парк машин "Скорой" пополнят четыре реанимобиля - когда появятся заболевшие, и в тяжелом состоянии, их надо будет транспортировать в больницы. Понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Их в Иркутской области 633, все готовы к работе. Но приобретено еще 12, скоро они поступят в реанимации, а , значит, спасут чьи-то жизни.

Руководство Иркутска также делает все от него зависящее, чтобы предупредить беду. В частности, несмотря на то, что садики на нерабочую неделю будут закрыты, там будут работать специальные группы, рассчитанные на детей тех жителей, что занят обеспечением жизни города, кто работает в медицине и не может покинуть своих мест. Решение об этом принято на заседании городского штаба по борьбе с инфекцией.

Но главное -это понимание и поддержка предпринятых мер горожанами.

Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной – неосмотрительно и безответственно! – обратился к населению города вице-мэр Руслан Болотов. - Случаи заражения зафиксированы в соседних регионах – Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, республике Бурятия. Именно поэтому действуют довольно жесткие меры по контролю, карантину, режиму самоизоляции граждан. В Иркутске, как и на всей территории Приангарья, введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение мероприятий, закрыты учреждения культуры, контролируются места массового скопления людей.

Руслан Болотов отметил, что в муниципальных аптеках есть необходимый запас дезинфицирующих и антисептических средств. Каждый из горожан, заботясь о собственной безопасности и безопасности членов своей семьи, должен приобрести все необходимое. Таковы новости по коронавирусу в Иркутске на 27 марта 2020 года.