Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 28 марта 2020 года: уже 8 заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 28 марта 2020 года выросло, больных уже 8. Речь о тех, чьи анализы неоднократно подтверждены, в том числе в новосибирском "Векторе". Уже известно и о том, что в Иркутской области также зафиксирован первый случай новой инфекции. По всей стране по данным на утро 28 марта, больных 1036, уже известно о трех погибших.

Все 8 заболевших из Бурятии размещены в отдельных боксах в республиканской инфекционной больницы, их лечат. Состояние пострадавших, как сообщают "КП"-Иркутск в пресс-службе правительства Бурятии, не считается медиками тяжелым.Выясняется полный список людей, кто общался с ними за последние пару недель. Их более 500 человек и здоровье каждого тоже проверят. В зданиях, где работали, жили и встречались с друзьями и коллегами заболевшие, идет дезинфекция.

В то же время стало известно о серьезных мерах безопасности, которые приняты в республике по указу главы региона Алексея Цыденова. Всего в документе прописано 78 пунктов, касающихся мер профилактики. Отметим некоторые. Все они приняты в условиях, когда количество зараженных коронавирусом в Бурятии увеличивается.

- Жителям не рекомендовано выезжать в регионы страны, где много случаев инфекции и уж тем более - за границу. А если это приходится делать, то в обязательном порядке ставить в известность власти и уходить на карантин после возвращения.При появлении признаков ОРВИ (кашель, повышение температуры тела, одышка) необходимо сразу же вызвать врача на дом, позвонив на "Скорую помощь".

. Тем, кто старше 65 лет, до 14 апреля придется жить в режиме самоизоляции и не выходить из дома. Медикаменты и товары первой необходимости им будут доставлять.

- Все виды мероприятий. от развлекательных до просветительских, запрещены до особого распоряжения. Закрыты все ТРЦ, аттракционы, клубы, кинозалы и фитнес-центры.

-До 5 апреля закрыты двери ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров. Разрешена работа доставки, но без входа в помещение.

- Остановлена работа торговых центров, магазинов, парикмахерских. Исключение -аптеки и продовольственные сети.

-Дежурные группы в детсадах рассчитаны на 15 человек.

-Школы переведены на дистанционку.

Все это необходимо, так как количество зараженных коронавирусом в Бурятии растет и на 28 марта 2020 года уже 8 заболевших.