В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Иркутске будет выпускаться как обычно

Уважаемые наши читатели! В эти сложные дни «Комсомолка» остается с вами. Наши журналисты продолжат писать новости,статьи и репортажи. Ведущие радио продолжат подготовку программ. Всю предстоящую неделю «Комсомолка» будет работать по обычному графику.

Иначе не может быть. Долг журналиста — быть на острие событий и оперативно давать людям взвешенную, достоверную информацию. «Комсомолка» выходила в сложные военные годы, выходит и сейчас, когда страна борется с вирусом. Мы не прекратили работу ни на один день, потому что должны быть вместе с жителями.

Газета «Комсомольская правда» в Иркутске, как и всегда, выйдет в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Это ежедневные выпуски. И, как и всегда, с середины недели, со среды - в продаже наша «Толстушка», еженедельник. Редакция и рекламный отдел остаются с вами на связи. Сайт ежедневно пополняется материалами. А на радио, кроме обычных новостных эфиров и федерального вещания, ежедневно в 18.00 будет выходить «Тема дня», посвященная борьбе с коронавирусом и последним новостям об этом. Слушайте нас на 91, 5 fm

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