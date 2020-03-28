2020-03-28T19:40:19+03:00
Общество

В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Иркутске будет выпускаться как обычно

Ежедневно с вами сайт irk.kp.ru и эфиры радио «Комсомольская правда» ( 91, 5 fm)
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Иркутске будет выпускаться как обычно.В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Иркутске будет выпускаться как обычно.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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Уважаемые наши читатели! В эти сложные дни «Комсомолка» остается с вами. Наши журналисты продолжат писать новости,статьи и репортажи. Ведущие радио продолжат подготовку программ. Всю предстоящую неделю «Комсомолка» будет работать по обычному графику.

Иначе не может быть. Долг журналиста — быть на острие событий и оперативно давать людям взвешенную, достоверную информацию. «Комсомолка» выходила в сложные военные годы, выходит и сейчас, когда страна борется с вирусом. Мы не прекратили работу ни на один день, потому что должны быть вместе с жителями.

Газета «Комсомольская правда» в Иркутске, как и всегда, выйдет в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Это ежедневные выпуски. И, как и всегда, с середины недели, со среды - в продаже наша «Толстушка», еженедельник. Редакция и рекламный отдел остаются с вами на связи. Сайт ежедневно пополняется материалами. А на радио, кроме обычных новостных эфиров и федерального вещания, ежедневно в 18.00 будет выходить «Тема дня», посвященная борьбе с коронавирусом и последним новостям об этом. Слушайте нас на 91, 5 fm

Ну и, конечно, мы с вами в соцсетях. Ищите самое лучшее и самое интересное в Одноклассниках, Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере.

Кроме того, призываем всех подписываться на газету. Подписка гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик и вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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