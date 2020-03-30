2020-03-30T14:17:04+03:00
Экономика

Ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса: кто и как может получить отсрочку по выплатам

Банки объясняют, кто и как может получить отсрочку по ипотечным выплатам и потребительским кредитам в Иркутске, и что вообще означают ипотечные каникулы
Виктория ГЕРКО
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Ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса: кто и как может получить отсрочку по выплатам.Ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса: кто и как может получить отсрочку по выплатам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию из-за распространения коронавируса, банки протягивают руку помощи. Кредитные организации Иркутска идут навстречу клиентам. Можно оформить ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса.

Крупные банки знают, что из-за пандемии коронавируса, самоизоляции и карантинов, клиенты не смогут платить по кредитам. Поэтому сейчас они подготовили специальные программы, чтобы отсрочить выплаты на несколько месяцев. Это и есть ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса.

В одном из банков предлагают получить рассрочку в буквальном смысле за несколько кликов. Нужно лишь подать заявление на официальном сайте, не заглядывая в офис, и представить подтверждающий документ – больничный лист. Ипотечные каникулы могут продлиться до 6 месяцев. Никаких штрафов и пеней.

В другой финансовой организации предлагают получить отсрочку платежей по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев. Сотрудники уверяют, что каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке. На свое усмотрение банк может дать отсрочку платежа, изменить срок кредита или снизить ставку. Отправить заявку можно тоже дистанционно или через контакт-центры. Визиты в офис банка исключены.

Но не все оказались готовы к такому повороту событий. Некоторые банки готовы оформить ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса только в середине апреля. Поводом для получения отсрочки те же, что в остальных банках: заболевание COVID-19, увольнение с работы, неоплачиваемый отпуск или карантин. Отправить заявку можно будет в мобильном приложении или просто позвонить в контактный центр. Тем, кому одобрят ипотечные каникулы, смогут не выплачивать ипотеку от одного до двух месяцев.

Но не стоит надеяться, что долг или какая-либо его часть исчезнет полностью. Срок оплаты просто отодвинется на несколько месяцев. Ипотечные каникулы в Иркутске из-за коронавируса для этого и созданы, чтобы человек смог решить неожиданно возникшие проблемы. Например, найти новую работу, вылечится или пережить самоизоляцию. Самое главное – вовремя оповестить банк о непростом периоде в вашей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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