2020-03-30T15:57:57+03:00
Общество

Режим полной самоизоляции в Иркутске: введут ли в городе из-за коронавируса

Глава региона Игорь Кобзев призвал жителей не покидать своих квартир,а несколько регионов уже ужесточили меры, будет ли введен режим полной самоизоляции в Иркутске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Режим полной самоизоляции в Иркутске: введут ли в городе из-за коронавируса.Режим полной самоизоляции в Иркутске: введут ли в городе из-за коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим полной самоизоляции в Иркутске пока не введен. Хотя в нескольких регионах России, где ситуация более тревожная, он уже действует. Волгоградская и Рязанская области ужесточили карантин вслед за Москвой, Подмосковьем, Калининградской и Мурманской областями. и еще тремя регионами. Будет ли введен режим полной самоизоляции в Иркутске? Премьер Михаил Мишустин уже призвал ввести его по всей стране в целях борьбы с вирусом.

Отметим, что сейчас в регионе достаточно спокойная ситуация - двое заболевших ( по данным на утро 30 марта) и еще несколько человек - с подозрением на вирус. На подозрении те, кто контактировал с туристами, одна из которых вернулась из Арабских Эмиратов, а второй - из Испании. Все их окружение сейчас проходит проверку у медиков, а сомнительные анализы отправлены в новосибирский "Вектор" для перепроверки. Кроме того, в городе, как и во всем регионе сейчас введены достаточно серьезные ограничения и пока неизвестно, будет ли применяться режим полной самоизоляции в Иркутске из-за коронавируса.

"С сегодняшнего дня Иркутская область находится на карантинных мероприятиях, - обратился к жителям глава региона Игорь Кобзев - .Для меня очень важно сохранение жизни и здоровья вас, каждого члена вашей семьи и всех окружающих. Настоятельно вам рекомендую не покидать места проживания. Только в случае крайней необходимости использовать эту возможность. Оставайтесь дома, ситуация полностью контролируется, надеюсь на понимание и исполнение ".

Игорь Кобзев обратился и к врачам, которые работают сейчас как на фронте. Их адо поддержать - и морально, и материально.

"Уважаемые врачи! Сегодня вы на передовой и мы понимаем, что от вас очень многое зависит. Мною принято решение об увеличении заработной платы тем медицинским работникам, которые непосредственно в контакте с заболевшими. "

Напомним, в городе закрыты все предприятия, которые не относятся к системе жизнеобеспечения. Проводится массовая дезинфекция. Обрабатываются спецраствором тротуары, площадки, остановки. Ежедневно идет обработка общественного транспорта. Словом, в городе, как и в области, делается все для того, чтобы не допустить массовой вспышки заболевания. Будет ли применяться режим полной самоизоляции в Иркутске из-за коронавируса, станет известно в ближайшее время. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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