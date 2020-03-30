Перенос ОГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

У девятиклассников появилась возможность получше подготовиться к итоговым экзаменам. Дело в том, что перенос ОГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса все-таки состоялся. Об этом сообщили в министерстве образования РФ. Первая проверочная работа ждет школьников только 9 июня. Кстати, выпускники 11 классов начнут сдавать ЕГЭ на день раньше - 8 июня.

Согласно устоявшемуся расписанию итогового тестирования для учеников 9 классов первые экзамены они должны были написать 22 и 23 мая. В эти дни должны были "отстреляться" те, кто решил сдавать иностранный язык. 26 мая проверочные работы предстояло написать девятиклассникам, выбравшим физику, химию, биологию и историю.

29 мая настала бы очередь сдающих обществознание, информатику, географию и химию. На следующий день также можно было бы сдать обществознание. 2 июня наступала очередь русского языка. 5 июня - информатики, литературы, физики и географии. А 9 июня экзамен по математике завершил бы эпопею с ОГЭ.

Остается только надеяться, что перенос ОГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса поможет девятиклассникам более подробно изучить материал школьной программы и подойти к первым серьезным экзаменам в их жизни как можно более подготовленными.

Вот только те из учеников, которые хотели сдать все проверочные работы досрочно, вряд ли смогут это сделать. Перенос ОГЭ 2020 в Иркутске из-за коронавируса внес коррективы и в расписание резервных дней сдачи экзаменов. Их график пока неизвестен и появится в ближайшее время.