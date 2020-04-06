Убил возлюбленную и 20 лет скрывался от следствия житель Усть-Кута

В Усть-Куте вскоре поставят точку в расследовании убийства, которое было совершено почти 20 лет назад. Все произошло в августе 2000 года. В один из дней местный житель поругался со своей возлюбленной. Поводом стало то, что женщина захотела разорвать с ним отношения. В момент ссоры, мужчина схватил нож и несколько раз ударил любимую. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы избавиться от трупа, изверг перетащил тело и бросил в желоб бетонной ливневой канализации, проходящей вдоль железнодорожных путей.

На следующий день, преступник вспомнил про сестру погибшей сожительницы и решил убить ее за то, что та изначально была против их близких отношений, и якобы настраивала сестру против него. Причем разобраться с ней он решил тем же способом. Пришел к женщине с ножом и нанес несколько ударов. Но на этом не успокоился. Затем он начал ее душить и добавил удары камнем по голове. Однако даже после такого чудовищного нападения, сибирячке удалось выжить. Она дала показания и убийца был объявлен в розыск.

Правда, тогда еще никто не знал, что поиски затянутся на десятилетия. Удачно скрываться ему удавалось почти 20 лет. Задержали его в сентябре 2019 года в Ростовской области. Оказалось, что после убийства в Усть-Куте он несколько лет он прятался на Украине, где также успел оставить кровавый след. В 2006 году его осудили в Незалежной за другое убийство. Как раз после освобождения из колонии, наручники на руках 39-летнего беглеца захлопнули сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и СОБРа Росгвардии. Теперь ему предстоит ответить за преступление 20-летней давности.

- Расследование уголовного дела по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», завершено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Оно направлено в суд, вскоре будет вынесен приговор.

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