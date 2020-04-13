2020-04-13T14:41:13+03:00
Общество

Игорь Кобзев разрешил возобновить работу парикмахерских и салонов красоты в Иркутской области

Те салоны красоты, которые находятся в торговых центрах по-прежнему будут закрыты
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Игорь Кобзев разрешил возобновить работу небольших парикмахерских в Иркутской областиИгорь Кобзев разрешил возобновить работу небольших парикмахерских в Иркутской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев официально разрешил с 14 апреля возобновить работу парикмахерских и салонов красоты в регионе. Напомним, сейчас все салоны красоты, как и развлекательные заведения закрыты из-за пандемии коронавируса. Сразу скажем, что откроются не все парикмахерские. Те, которые находятся в торговых центрах по-прежнему будут закрыты.

- Наша задача - найти баланс между заботой о здоровье и безопасности людей и сохранением деятельности социально значимых производств, - отметил Игорь Кобзев. - Поэтому в дополнение к уже принятым мерам было принято решение расширить список предприятий, которым разрешено работать при условии соблюдения всех мер безопасности.

Во время действия режима самоизоляции, к работе парикмахерских и салонов красоты, предъявляются особые требования. Например, интервал между посетителями должен быть не менее 30 минут, на посетителях обязательно должны быть маски. У работников будут проверять температуру в течение всего рабочего дня, а убирать помещеня с применением дезинфицирующих средств сотрудники обязаны каждые два часа.

Напомним, по состоянию на вечер, 13 апреля в Иркутской области зафиксировано 39 заразившихся коронавирусом. Успешно закончили лечение и выписались из больниц три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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