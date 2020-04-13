Пять сотрудников ФСИН заразились коронавирусом в Бурятии

В Бурятии, где с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом, COVID-19 заразились сразу пять сотрудников ФСИН. Информацию о заражении подтвердили в республиканском Роспотребнадзоре. Все пятеро заболевших сейчас находятся в больнице.

- Все, с кем они контактировали, уже установлены, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии. – Они обследованы и находятся под медицинским наблюдением.

Известно, что все заразившиеся сотрудники ФСИН не являются работниками колоний. Все они работают в офисах.

По состоянию на 13 апреля в Бурятии официально зарегистрировано уже 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Успешно прошли лечение и выписались из больниц 17 человек, 1 – скончался, еще 68 продолжают лечение, из них 14 детей. Врачи оценивают их состояние ребятишек как удовлетворительное. Что касается взрослых, то в реанимации находится 6 тяжелых пациентов с COVID-19 и подозрением на инфекцию, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

Добавим, что в соседней Иркутской области, вечером, 13 апреля количество заболевших коронавирусом увеличилось до 39 человек, 2-скончались. Есть и первые выздоровевшие. Выписали уже трех человек.

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