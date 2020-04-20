2020-04-20T06:52:48+03:00
Общество

Закрытие кладбищ в Иркутске из-за коронавируса: горожанам не рекомендовано ездить на могилы родных в Родительский день

Автобусы на места поминовения в Иркутске не пойдут, но и о закрытии кладбищ из-за коронавируса пока речи нет
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Дни памяти иркутянам рекомендуют не посещать кладбища и храмы из-за коронавируса.В Дни памяти иркутянам рекомендуют не посещать кладбища и храмы из-за коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В следующий вторник, 28 апреля, будет день поминовения усопших - Радоница. Ожидается ли закрытие кладбищ в Иркутске из-за коронавируса - этот вопрос волнует многих горожан. Официального запрета на посещение могил родных, как ввели власти Бурятии, в нашем городе нет. Однако от поездок на кладбища в дни Пасхи и Радоницы все же рекомендуют воздержаться.

- Специальные автобусы, по традиции курсирующие на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища в Дни памяти, отменены, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. - Это связано с действующим на территории региона режимом самоизоляции и предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

И, хотя закрытия кладбищ в Иркутске из-за коронавируса, скорее всего, не будет, сибирякам советуют на этот раз в Родительский день побыть дома, чтобы не подхватить вирус. Все-таки на кладбищах и в храмах собирается много людей, лучше поберечь здоровье.

Именно поэтому горожанам ограничили доступ в храмы и приходские объекты до 30 апреля. Исключение - священнослужители и люди, которые ответственны за богослужения и работу храмов. Пасху транслировали в режиме онлайн, однако верующие все равно приходили в церкви. Будет ли полное закрытие кладбищ в Иркутске из-за коронавируса - пока неизвестно. Позже "КП" сообщит об этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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