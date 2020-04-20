2020-04-20T08:08:03+03:00
Общество

Галерея Бронштейна вошла в топ-10 лучших музеев современного искусства в России

В рейтинг также вошли крупнейшие музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Галерея Бронштейна вошла в топ-10 лучших музеев современного искусства в России. Фото: Галерея Бронштейна в соцсетях.Галерея Бронштейна вошла в топ-10 лучших музеев современного искусства в России. Фото: Галерея Бронштейна в соцсетях.
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Галерея современного искусства Виктора Бронштейна, что в Иркутске, вошла в десятку лучших музеев в России. Рейтинг составлен по итогам исследования популярности музеев, а также их виртуальным турами и экскурсиям по экспозициям - сейчас, в условиях режима самоизоляции, это как никогда актуально.

Также в топ-10 музеев и центров современного искусства в России вошли такие знаменитые учреждения культуры, как Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства (ММОМА), Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что наряду с ними и иркутская Галерея Бронштейна, ведь там регулярно проходят новые яркие выставки и мероприятия. Посетителям всегда есть, на что посмотреть!

А еще в десятке лучших в стране - музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, красноярский музейный центр «Площадь Мира», Ельцин Центр в Екатеринбурге, Государственный центр современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде, Музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле и Новгородский центр современного искусства в Великом Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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