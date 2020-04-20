630 пасхальных куличей раздал нуждающимся охранник из Иркутска

- Ребята и не думали, что в этом году им привезут угощения к Пасхе, спасибо вам! - благодарили воспитатели одного из интернатов для детей-инвалидов в Иркутске 28-летнего Дмитрия Шипицина, принимая от него в подарок сотню куличей. Свежие, пышные, сладкие - малышам точно понравится! Обычно к празднику выпечку и крашеные яйца им привозили из храмов, куда их приносили прихожане. Но сейчас из-за коронавируса доступ верующим в храм ограничен. Так что помощь иркутянина для детишек оказалась очень кстати.

Чтобы подарить частичку праздника и взрослым, которые не могут себе этого позволить, Дмитрий отвез пасхальные лакомства еще в два кризисных центра Иркутска и в храм.

- Эта традиция появилась у меня три года назад, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий. - Откуда? Если честно, раньше у меня тоже жизнь была нелегкая. А нужду других людей сильнее чувствуешь, если сам хоть раз испытал подобное. И вот, поскольку я верующий, то решил помогать другим во время светлого праздника Пасхи.

Дмитрий работает в охранном агентстве, он женат, снимает в Иркутске квартиру. Основной заработок уходит на семью, а ради благотворительности он еще три года назад устроился разнорабочим на стройку, и до сих пор трудится практически без выходных.

В первые два года он закупал на свои деньги по 200-250 куличей у местных кондитеров и отвозил в храм Александра Невского, а уже там выпечку раздавали всем желающим или отвозили в детдома. На этот раз, поскольку в церкви ходить не рекомендуется из-за режима самоизоляции, он решил сам развозить лакомства. Хорошо, что откликнулись его знакомые и помогли - кто деньгами, кто транспортом.

- Я закупил 630 куличей! - удивляет парень. - Кондитерская из Усолья-Сибирского, на которую я случайно наткнулся еще в прошлом году, ради благого дела продала их мне по большой скидке. А предприниматель бесплатно доставил их в Иркутск и помогал развозить по городу.

Дмитрий выбрал учреждения, где, по его мнению, нуждаются сильнее всего. За вкусное угощение в светлый праздник Пасхи иркутяне были очень ему благодарны. Ну а он надеется, что в следующем году сможет одарить куличами еще больше людей.

- Это самое малое, что я могу сделать для других, и мне очень приятно видеть их радость, - улыбается Дмитрий Шипицин. - Это дарит мне столько сил и энергии, что я совсем не устаю от двух работ. А когда заканчивается Пасха, я помогаю нуждающимся, как могу: купить беднякам продуктов - привычное дело.

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