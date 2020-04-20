«Врачи мы с вами»: «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и AsiaShow проведут бесплатный онлайн-концерт «Джаз против коронавируса»

В борьбе с коронавирусом тысячи врачей Иркутской области уже несколько недель живут на работе. Только из стен больниц, по телефонам, общаются со своими близкими, отмечают Пасху, дни рождения. Столько же полицейских в это время дежурят на улицах, проверяя, как люди соблюдают режим самоизоляции. И все это для того, чтобы не дать опасной заразе распространиться Иркутску и региону. Выдержка и стойкость медиков и сотрудников МВД в это непростое время по праву заслуживает уважения.

Поддержать тех, кто борется за наши жизни и порядок в городе, во время пандемии коронавируса решили почти все учреждения культуры в области, запустив акцию под хэштегом #врачимысвами. Так, благодарность им выразили артисты Иркутской областной филармонии, солисты Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, и театр юного зрителя.

Подобную акцию под хэштегом #Джазпротивкоронавируса запустили «Комсомолка», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, и ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз". Специально для людей в белых халатах и погонах, а также для тех сибиряков, которые почти месяц сидят дома на вынужденных выходных, мы организуем джазовый онлайн-концерт под названием «Джаз против коронавируса». Выступление музыкантов пройдет при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска. Партнерами также выступают компании «Лензолото», «Русский лес» и «Саянский бройлер».

Итак, не пропустите онлайн-трансляцию нашего концерта, во время которого виртуозный бенд «Доктор Джаз» исполнит мировые и авторские композиции, 24 апреля в 19.00 со сцены Дворца спорта «Труд». А еще обязательно участвуйте в нашем конкурсе. Итак, рассказываем правила розыгрыша, победители которого получат автографы музыкантов группы «Доктор Джаз», выполненные на красивых открытках с видами старого Иркутска. Для этого, вам всего лишь нужно до 8 мая 2020 года отправить свой отзыв на онлайн-концерт, либо пожелание артистам на электронную почту: margarita.s@phkp.ru Мы выберем самые оригинальные и отправим открытки. Сразу скажем, что победителей будет много, ведь мы заготовили 70 подписанных открыток. Приятного просмотра!

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Где посмотреть онлайн-концерт

Послушать - на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, а посмотреть трансляцию - на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD».