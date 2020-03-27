Туберкулез не сдается: в зоне риска каждый

Сегодня в каждом доме, в каждом офисе говорят о коронавирусе. Новая опасность угрожает стране и миру. Вводится карантин, ограничиваются мероприятия, закрыты кинотеатры. Но есть не менее страшный враг человечества - туберкулез. Защищаясь от новой инфекции, нельзя забывать о нем, ведь и здесь в зоне риска - каждый. О том, как идет борьба с этой болезнью в Иркутской области, мы разговариваем с главным врачом Иркутской областной туберкулезной больницы Михаилом Кощеевым.

Палочка Коха отступает

В последние годы туберкулез в Иркутской области сдает свои позиции. За три последних года заболеваемость снизилась на 23,1%. Это много. Уровень заболеваемости составил 74,1 на 100 тысяч населения, а еще несколько лет назад был на уровне 140. Можно ли говорить о том, что палочка Коха сдается?

- Да, это очень неплохие показатели, - говорит Михаил Кощеев. - Уровень эпидемии определяется так: больны 100 и больше человек на 100 тысяч населения. И очень долго мы все вместе боролись за то, чтобы справиться с ситуацией. Так просто туберкулез не сдается. Если вначале уровень заболеваемости падал на 15 - 20% за год, то теперь на 9%. Но палочка Коха очень коварна. Стоит только забыть о мерах профилактики, пропаганды и лечения, как болезнь вернется на прежние позиции. Да и до среднероссийских, относительно благополучных показателей, еще далеко. Напомним, что у нас на территории распространен наиболее агрессивный, пекинский штамм туберкулеза. Его в Приангарье «привезли» давно, во время строительства Транссиба. Нет-нет да и сегодня миграционные потоки отвечают за распространение болезни.

И все же успехи, о которых фтизиатры до сих пор говорят весьма осторожно, все-таки очевидны. Так, число случаев смерти от туберкулеза снизилось с 402 случаев в год в 2017-м до 296 в 2019 году.

Но проблем в борьбе с болезнью, и фтизиатры это прекрасно понимают, меньше не становится. Сочетание с ВИЧ, множественная лекарственная устойчивость - со всем этим приходится справляться врачам.

Новый коронавирус может спровоцировать туберкулез

- Именно поэтому мы с такой тревогой следим за коронавирусом, - продолжает Михаил Кощеев. - Как поведет себя туберкулез, столкнувшись с этой болезнью, непонятно. Дело в том, что ослабленный иммунитет может спровоцировать болезнь, как это мы уже наблюдали в случае с ВИЧ.

По данным медицинской статистики, среди больных активным туберкулезом около трети имеют диагноз ВИЧ. Причем среди впервые заболевших их число даже немного выросло по сравнению с прошлым годом. По-прежнему серьезна и проблема множественной лекарственной устойчивости. Среди тех, кому в 2019 году был поставлен диагноз «туберкулез», доля таких больных составила 18,4%, а среди общего числа бактериовыделителей - более половины. Лечить их удается, применяя целый комплекс дорогостоящих препаратов.

- Со всем этим связан и рост числа туберкулеза тяжелых форм, и заболевания внелегочной локализации, в том числе центральной нервной системы, - говорит Михаил Кощеев. - Болезнь поражает все органы и системы человека. Людям, страдающим этими патологиями, нужны особый уход и другие методы лечения. Кроме общих подходов здесь используются и те, что необходимы для конкретной группы сопутствующих заболеваний.

Перед фтизиатрической службой региона сегодня поставлена серьезная задача: необходимо к 2025 году снизить число больных туберкулезом до 25 на 100 тысяч населения. Задача непростая, решать ее надо во взаимодействии с социальными службами региона. Тут нужна точечная работа, и именно поэтому весь прошлый год врачи Иркутской областной туберкулезной больницы выезжали в города региона, чтобы оказывать помощь местным медикам. Они работали в Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхове, Саянске, Усть-Куте, Чунском, Нижнеудинске, Тайшете, Бохане, Качуге. Всего в 2019 году выезжали в 18 служебных командировок.

ЦИФРЫ «КП»

- 71,4 млн руб. потрачено на приобретение медикаментов из средств федерального бюджета, 42,1 млн - из областного

- 27,3 млн руб. потрачено на лекарства для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью

- 39,5 млн руб. выделено в 2019 году из федерального и регионального бюджетов на приобретение расходных материалов для диагностики туберкулеза

- 31 млн руб. израсходован на приобретение медицинского оборудования