Игорь Кобзев проверил, как в условиях угрозы распространения коронавируса работает иркутский вокзал

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заехал на иркутский вокзал, чтобы поверить, как там соблюдаются меры предосторожности в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона обратил внимание на то, что пассажиров прибывающих поездов проверяют тепловизорами, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Если что - сразу же вызывают медиков.

Как сообщил начальник Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Денис Моисеев, сотрудниками транспортной полиции совместно с медиками РЖД разработана схема патрулирования. При поступлении информации от бригадира поезда или наряда сопровождения о пассажире с повышенной температурой врачи уже на следующей станции обследуют весь вагон. Также обеспечен постоянный мониторинг ситуации.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- Убежден, чтобы снизить риск заражения здоровых людей, пассажиров с признаками недомогания надо изолировать еще до приезда врачей. Для этого нужно предусмотреть отдельные купе, а возможно, даже вагоны, - отметил Игорь Кобзев.

Пообщавшись с иркутянами и гостями города в залах ожидания, глава Приангарья узнал и о других проблемах, с которыми сталкиваются пассажиры и встречающие. Так, на вокзале мало где можно помыть руки.

- Это нужно исправлять, - заявил Игорь Кобзев. - Должны быть антисептические, дезинфицирующие средства, которыми люди могли воспользоваться в любой момент.

Глава региона пообщался с пассажирами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава региона также подчеркнул, что вокзалы, как и любые другие места массового скопления людей, необходимо контролировать особенно тщательно. Должны быть обеспечены все санитарно-гигиенические нормы, проводиться постоянная дезинфекция помещений.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на территории региона и.о. губернатора Иркутской области отметил, что при угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста, и сегодня стоит задача сделать все, чтобы они оставались на самоизоляции.

- Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь таким людям продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта деятельность должна быть скоординирована с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течение 15 минут, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Пассажиров прибывающих поездов проверяют тепловизорами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщила министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева, в регионе создается реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Таким пациентам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом. Людям не придется посещать поликлиники, чтобы получить рецепт.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров добавил, что в стационарных учреждениях региона и под наблюдением на дому находятся 15 126 человек, из них 13 286 старше 60 лет. Их всех необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками.

Напомним, что маски и респираторы уже закуплены. Первая партия поступит в регионе до 7 апреля.

По данным на 27 марта, больных коронавирусной инфекций в регионе нет. Между тем все больницы находятся в режиме полной готовности. Медработники проходят необходимое обучение. В Иркутской области насчитывается 633 аппарата искусственной вентиляции легких. В ближайшее время поступит еще 12.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Следуя рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, а также фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений. Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Кроме того, до мая должно быть приостановлено направление пациентов старшего поколения на санаторно-курортное лечение.

- Обращаю внимание на достаточно высокую динамику распространения инфекции. Руководители министерств, ведомств и организаций, на вас возложен жесткий контроль за проведением мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции! - подчеркнул глава региона.

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа следует находиться дома 14 дней, даже если никаких симптомов заболевания нет. Иначе штраф, или даже административный арест.

Между тем в Иркутской области уже выявлено более 20 фактов нарушения карантинного режима.

То, как граждане соблюдают правила самоизоляции, контролируют сотрудники полиции. Материалы о нарушениях переданы в Роспотребнадзор. По каждому случаю проводятся проверки.

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