Гостиница "Прибайкальская" работает в обычном режиме

В сложное время нередко возникают слухи и домыслы . Так и в данном случае пошел слух, что гостиница «Прибайкальская» чуть ли не принимает людей с заболеванием коронавирусной инфекцией. Мы оперативно связали с работниками гостиницы «Прибайкальская» и вот что они рассказали:

- Наша гостиница, действительно в случае необходимости может быть использована под обсервацию здоровых людей, прибывших из районов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Однако это ни в коем случае не подразумевает размещение там людей с подтвердившимся диагнозом.

Да и режим обсервации пока носит теоретический характер.

От редакции: то, что региональная власть заранее наметила обсервационные пункты – дело исключительно правильное. Нужно быть готовыми к любым сценариям. Но в данный конкретный момент гостиница Прибайкальская работает в штатном режиме, а в Иркутской области ситуация с коронавирусом находится под контролем.