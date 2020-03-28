2020-03-28T12:12:42+03:00
Общество

Гостиница "Прибайкальская" работает в обычном режиме

Информация о том, что там поселят людей с коронавирусной инфекцией - не более чем слухи и домыслы
Виктор ПАВЛОВ
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Гостиница "Прибайкальская" в Листвянке работает в обычном режиме.Гостиница "Прибайкальская" в Листвянке работает в обычном режиме.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В сложное время нередко возникают слухи и домыслы . Так и в данном случае пошел слух, что гостиница «Прибайкальская» чуть ли не принимает людей с заболеванием коронавирусной инфекцией. Мы оперативно связали с работниками гостиницы «Прибайкальская» и вот что они рассказали:

- Наша гостиница, действительно в случае необходимости может быть использована под обсервацию здоровых людей, прибывших из районов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Однако это ни в коем случае не подразумевает размещение там людей с подтвердившимся диагнозом.

Да и режим обсервации пока носит теоретический характер.

От редакции: то, что региональная власть заранее наметила обсервационные пункты – дело исключительно правильное. Нужно быть готовыми к любым сценариям. Но в данный конкретный момент гостиница Прибайкальская работает в штатном режиме, а в Иркутской области ситуация с коронавирусом находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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