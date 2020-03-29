2020-03-28T20:54:51+03:00
Общество

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 29 марта 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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оронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям. Карантин необходимо провести дома.оронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта 2020 года : готовятся рейды по предприятиям. Карантин необходимо провести дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске на 29 марта 2020 года это уже реальность. Есть подтвержденный случай, пока один. Заболела 62-летняя женщина, вернувшаяся из Арабских Эмиратов, где была на отдыхе. Еще четыре анализа перепроверяются в Новосибирске, но в квалификации наших эпидемиологов сомневаться не приходится. Результаты будут известны в скопом времени. В больницу с подозрением на коронавирус попали двое тех, кто контактировал с туристкой. Но еще надо проверить многих, в том числе пассажиров самолета, в котором она летела, как уточняется, транзитом через Новосибирск. Еще двое - это турист вернувшийся из Вьетнама 10 лет назад и 7-летний мальчик, общавшийся с ним.

К сожалению, понятно, что этим коронавирус не ограничится, могут быть и новые заболевшие. Поэтому надо максимально использовать те возможности по предупреждению болезни, что появились у Иркутска и всего региона благодаря нерабочей неделе. Люди должны не отдыхать, совершая шопинг или посещая увеселительные заведения, а оставаться дома. На неделю закрываются и предприятия ( в массе своей) , на которых они работали. Но за этим нужен контроль. К сожалению, многие относятся к ситуации достаточно легкомысленно и недооценивают опасность.

" Срок, на который нужно закрыть эти предприятия, всего неделя. Все должны понять, что это не праздник, а ключевая мера с распространением новой коронавирусной инфекции. Она сработает только если мы будем соблюдать правила самоизоляции", - сказал Игорь Кобзев.

Уговаривать больше не будут. Будут контролировать, а при необходимости и наказывать. За нарушения предусмотрена очень серьезная ответственность. Рейды будут проводить сотрудники полиции, Роспотребнадзора и администраций. ( подробности) Таковы , последние новости по коронавирусу в Иркутске на 29 марта 2020 года.

Что еще можно отметить? Чтобы объяснить людям всю серьезность ситуации, по улицам городов, сел и поселков отправятся машины с громкоговорителями. Через них жителей познакомят с последними новостями по коронавирусу в Иркутске на 29 марта.

Очень серьезная проблема - с пожилыми людьми. Несмотря на опасность, которая им грозит, люди старшего поколения, не надеясь на помощь волонтеров и не желая озадачивать родных, идут в магазины за покупками. А именно в этом случае наиболее высокий риск заражения коронавирусом, в том числе и в Иркутске. Решение этой ситуации предложил глава региона. Пенсионерам предложено ходить в магазины рано утром, до 11. А всем остальным - позже. При этом, конечно, лучше покупать продукты через интернет. Или иметь достаточный и относительно небольшой запас, который позволит не приходить за покупками хотя бы в течение недели. Это последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 29 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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