Врач - доброволец из Иркутска, полетевший в Москву бороться с коронавирусом, сам заразился COVID-19

Помогать коллегам в Москве лечить пациентов с коронавирусом приезжают врачи со всей страны. Иркутская область - не исключение, 18 апреля целый отряд из 23 медиков улетел в столицу. "КП"-Иркутск удалось узнать, что врач из нашего города уже подхватил инфекцию в столичной больнице.

"Первый заболевший из иркутских докторов! 18 апреля сводный отряд из 23 добровольцев - докторов и медицинских сестер со всей Иркутской области полетел в Москву помогать своим коллегам в борьбе с пандемией", - написал у себя на странице в Facebook иркутский депутат Александр Квасов. - "И вот у нас в отряде добровольцев первые санитарные потери. У врача анастезиолога-реаниматолога тест на Ковид-19 показал положительный результат. Он определен на самоизоляцию в номере гостиницы. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой! Держитесь, весь Иркутск за вас!"

Скриншот со страницы Facebook депутата.

Также "КП"-Иркутск стало известно, что заболел еще один врач, он тоже в гостинице на самоизоляции. Однако пока официального подтверждения этой информации нет. Медикам проводят тест на коронавирус раз в неделю - поскольку у заразы долгий инкубационный период, чаще проверяться, по словам самих врачей, нет смысла.

Как нам стало известно, коллеги поддерживают друг друга, как могут. Они живут в одной гостинице, но все в отдельных номерах, и в гости друг к другу не ходят - соблюдают меры безопасности. Созваниваются, чтобы узнать, какие нужны продукты или вещи. Затем покупают в магазине все, что необходимо, приносят и оставляет покупки под дверями номеров. Затем заболевшие открывают двери и забирают "посылку".

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