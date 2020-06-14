2020-06-14T11:41:24+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: рупор 1940-х годов восстановили в Иркутске

Каждая вещь со времен Великой Отечественной войны – ценный экспонат
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: рупор 1940-х годов восстановили в Иркутске«Великая Победа - Стена Памяти»: рупор 1940-х годов восстановили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Уличный рупорный громкоговоритель, через который в военные годы оповещали о сводках на фронтах, появился на площади у локомотивного депо Иркутск-Сортировочный. Этот экспонат сохранил у себя пенсионер-железнодорожник. Его восстановили и запустили в работу: в дни празднования 75-летия Победы Великой Отечественной войны на площади воспроизводились фронтовые песни и сообщения диктора Юрия Левитана о Победе советского народа.

О тяжелых военных годах, которые навсегда останутся в памяти народа - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

ИСТОЧНИК KP.RU

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