«Великая Победа - Стена Памяти»: Институт травматологии и ортопедии создали для лечения ветеранов войны

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии создан в Иркутске в марте 1946 года на базе одного из городских госпиталей. В нем долечивались инвалиды Великой Отечественной войны. Первым директором был старший хирург-инспектор эвакогоспиталей Иосиф Шварцберг. Кроме медицинской и социальной реабилитации инвалидов и участников войны, важным научным направлением было изучение травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга. Теперь это Иркутский научный центр хирургии и травматологии.

О жизни Иркутска в 1940-е - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».