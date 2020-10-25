Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 октября: больше всего заражений за сутки в Иркутске и Усть-Илимске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сайте регионального правительства опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 октября. Судя по ней, больше всего новых заражений за прошедшие сутки зарегистрировано в Иркутске (+81 случай) и Усть-Илимске (+61). Общий прирост в регионе за сутки - 211 случаев.

Наибольшее число заболевших с начала пандемии зафиксировано в Иркутске - 10817. На втором месте Ангарск с 2167 зараженными инфекцией. На третьем - Иркутский район, где в общей сложности заразу подхватили 1629 человек. Также в красной зоне на карте остаются Усть-Кут и район (1486 заболевших), Братск (1152) и Бодайбо (710 случаев).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 октября показывает, что зараза пока не отступает. Однако во многих территориях новых случаев инфицирования в настоящий момент нет. Это Саянск, Свирск, Зима, Зиминский, Балаганский, Тулунский, Катангский, Усть-Илимский, Чунский, Ольхонский, Баяндаевский, Балаганский, Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Усть-Удинский районы.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 октября. Напомним, общее число заразившихся инфекцией в регионе - 23183.

Фото: сайт правительства Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08