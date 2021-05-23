В иркутском питомнике «К-9» показали, как взвешивают льва Симбу, которого спасли от голодной смерти. Фото: питомник "К-9"

В иркутском питомнике «К-9» решили выяснить, в какой форме сейчас находится красавец лев Симба, который живет там почти три года. Чтобы узнать, не наел ли царь зверей лишних килограммов за зиму или наоборот не добирает массы, сотрудники питомника решили взвесить Симбу. На обычные весы хищника, конечно, не поставить. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи техники. Для этого Симбе даже потребовалось переехать в маленький вольер, в котором ему хватило места разве что просто полежать.

- В вольере Симбы проводится генеральная уборка, - объясняет сотрудник «К-9», снимая льва на видео. – Чтобы взвесить нашего красавца, мы сначала подняли клетку вместе с Симбой специальным подъемником, на который прикрутили весы, а затем отдельно клетку. Получилось, что наш большой кот весит 140 килограммов

Так Симба выглядел в 2018 году, когда его спасли от голодной смерти. Фото: "К-9"

Напомним, о судьбе льва, «Комсомолка» рассказывала в 2018 году. Тогда Симба переехал в питомник совсем еще малышом. И его прошлое совсем нерадостное. Как оказалось, экзотическое животное сначала выиграли в карты в поселке Смоленщина под Иркутском. А потом бросили в клетке одного, мерзнуть и голодать. Исхудавший лев лишь приглядывал за порядком небольшого частного подворья и питался совсем не рационом царя зверей. Сотрудники питомника забрали животное на передержку. Но хозяин так и не объявился, так что царь зверей остался в К-9 насовсем. Сейчас хищник живет в теплом вольере, лакомиться свежим мясом, и вообще, чувствует себя как в родной Африке.

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