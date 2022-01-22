Топ вакансий в Иркутске в январе с зарплатой от 65 до 90 тысяч рублей составил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наверняка, с приходом нового года, некоторые иркутяне решили сменить обстановку и подыскать себе новое место работы. Да, должностей в городе с достойной зарплатой не так много, но найти их в Иркутске вполне реально. Специально для этого, сервис SuperJob провел очередное исследование, изучив январские вакансии в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, рассказываем, на каких вакантных должностях в Иркутске предлагают доход от 60 до 90 тысяч рублей в месяц.

В Иркутске в январе 2022 года самое «жирное» предложение ждет заместителя руководителя регионального отдела продаж. Ему обещают платить от 90 тыс. рублей в месяц. Для устройства нужно иметь опыт в сфере продаж на руководящей должности от трех лет.

Серебро рейтинга - вакансия шеф-повара в итальянский ресторан с зарплатой от 80 тыс. рублей. Но одной готовкой дело не ограничится. За эти деньги вам предстоит разрабатывать новые блюда, обучать персонал, контролировать технику приготовления и качество готовых блюд. Есть еще приятные бонусы. Если вы из другого города и готовы к переезду, вам даже готовы предоставить жилье. Такие условия стали популярны, чтобы привлекать сотрудников в общепит.

В тройке высокооплачиваемых вакансий в январе 2022 должность руководителя по продажам товаров и услуг также с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц. Здесь ищут соискателя с опытом аналогичной работы от трех лет, а также навыками розничной торговли, включающими знание закона о защите прав потребителей.

В январский рейтинг в Иркутске также попали вакансии главного бухгалтера с зарплатой от 70 тыс. рублей и заместителя главного механика в компанию по производству лекарственных препаратов, которому будут выплачивать 65 тыс. рублей в месяц.

И еще, если вы, наоборот, решили переехать из Иркутска, тогда присмотритесь к Владивостоку. Там нашли самое высокооплачиваемое предложение января – вакансия начальника технологического отдела на заводе судоремонта. На этой должности можно зарабатывать до 256 тысяч рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Топ вакансий в Иркутске в январе с зарплатой от 65 до 90 тысяч рублей

1. Заместителя руководителя регионального отдела продаж - от 90 тысяч рублей

2. Шеф-повар - от 80 тысяч рублей

3. Руководитель по продажам товаров и услуг - от 80 тысяч рублей

4. Главный бухгалтер - от 70 тысяч рублей

5. Заместитель главного механика - от 65 тысяч рублей

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