Зашли и не вернулись: двое спасателей погибли, вытаскивая людей из горящего дома в Иркутской области

Погибшие Игорь Руснаков (слева) и Вадим Найденов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Трагедией закончилось тушение, казалось, рядового пожара в Бодайбо. Приехав в ночь на 22 января по вызову к двухэтажному жилому дому, охваченному огнем, 28-летний начальник караула лейтенант Игорь Руснаков и его 24-летний напарник Вадим Найденов пробрались в горящее здание. Они помогли выбраться людям, но...Сами спасатели из охваченного пламенем дома так и не вышли. Погибли. Из-за чего это произошло, пока точно неизвестно.

- Гибель каждого нашего сотрудника - огромная, невосполнимая утрата для всех нас, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Имя каждого погибшего при исполнении служебного долга вписано в историю МЧС. Мы скорбим о случившемся и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии в Бодайбо уже выехала специальная комиссия.