Иркутянка зарезала мужчину после предложения заняться сексом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вместо романтических отношений, знакомство в Интернете между парочкой из Иркутска закончилось трагедией. В феврале 2021 года, после непродолжительной переписки, женщина все-таки согласилась встретиться с воздыхателем вживую. И казалось, что ничего не предвещает беды.

На первом свидании новые знакомые решили встретиться на автобусной остановке в Октябрьском районе города. Скорее всего, планировали сразу уехать в разные стороны, если не внешне понравятся друг другу. Но этого не произошло. Симпатия между ними вспыхнула с первого взгляда. А тут еще мужчина взял с собой набор джентльмена – коньяк и конфеты. Женщина, не устояла и пригласила его к себе домой, чтобы только отметить знакомство.

Однако, так думала только она. У кавалера же были более грандиозные планы. Выпив коньяк и узнав во время разговоров все друг о друге, мужчине захотелось женской ласки. Он начал настойчиво приставать к новой подруге и предлагать интим. Той такое поведение не понравилось. Сначала они поругались на фоне отказа дамы, а затем и вовсе вступили в рукопашный бой. Вскоре страсти улеглись, но ненадолго. Ухажер, которого почему то так и не выгнали из квартиры, не успокоился и решил, что со второго раза сможет уговорить женщину на интимную близость. И эта страсть стала для него роковой.

- Дама схватила нож и ударила им гостя, - рассказывают в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – От ранения мужчина скончался на месте.

После задержания иркутянки, выяснилось, что ранее она уже была судима и отмотала срок за убийство. Правда, было ли это после свидания, неизвестно. На этот раз ее признали виновной по этой же статье. Теперь на свидания, за исключением тюремных, она не сможет ходить 8 лет. Именно на такой срок суд отправил ее отбывать наказание в колонию общего режима.