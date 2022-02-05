Адвокат из Иркутска до смерти забил собственную мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкое задержание в Иркутске. Наручники захлопнулись на запястьях 54-летнего адвоката. Его обвиняют в жестоком убийстве собственной матери. Трагедия произошла в конце января. Мужчина напился и начал избивать 88-летнюю мать. Он нанес ей удары по груди и переломал ребра. От этих травм женщина скончалась.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На допросе он признался в том, что натворил. Кировский районный суд Иркутска уже отправил его под стражу.

Выяснилось, что погибшая женщина также являлась адвокатом первой Центральной Коллегии Адвокатов Иркутской области. Что касается ее сына, то он ранее работал в Москве, и переехал в Иркутск весной 2021 года. Следователи продолжают выяснять все подробности трагедии.