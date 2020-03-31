Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения. С этого дня, жителям Забайкалья запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Выходить на улицу также можно для того, чтобы доехать до работы, которая была не приостановлена.

Что касается городских поселений, то их жителям разрешается передвигаться к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов, на расстоянии не более 500 метров. При посещении магазинов и аптек между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метров.

- Все приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. - Это касается и постов ДПС при въезде в регион. Следить за тем, как организации и предприниматели соблюдают ограничения, установленные для предотвращения инфекции, поручено Роспотребнадзору, который создаст для этого рабочие группы.

- Призываю забайкальцев оставаться дома, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких», - отметил глава региона Александр Осипов.

Добавим, что на данный момент, случаев заболевания коронавирусом в Забайкальском крае нет. Несмотря на это, больницы региона готовятся к появлению таких больных. Например, в первой городской больнице стационар полностью перепрофилирован под моностационар, и с 1 апреля он будет готов принять больных с коронавирусной инфекцией.

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