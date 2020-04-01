Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 апреля 2020: врачи проверят 1000 человек, возвращающихся из-за границы

Итак, коронавирус в Иркутске на 1 апреля 2020 года уже привел к введению режима полной самоизоляции всех жителей региона. Решение было принято вечером накануне. Указаны сроки - до 5 апреля. То есть даты окончания нерабочей недели во всей стране. Введение такого режима оправданно тем, что на сознательность опираться не приходится. У каждого свое представление и о болезни, и об ограничениях, с ними связанных. К тому же с серьезными эпидемиями никто не сталкивался.

Режим самоизоляции идентичен с тем, что и в большинстве регионов страны и основывается на ограничении передвижений по городу ( подробности) .

И все же, последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 1 апреля достаточно оптимистичны. Трое заболевших ( все туристы - из Арабских Эмиратов, Испании и Таиланда) лечатся и чувствуют себя в целом неплохо. Проверяется их окружение.Однако, скорее всего, уже завтра эта цифра возрастет вдвое - до шести человек. Анализы троих заболевших иркутские специалисты проверили дважды - в Центре гигиены и эпидемиологии в регионе и в Противочумном институте РАН. Оба раза пробы дали положительный результат и сегодня анализы поступят на перепроверку в новосибирский научный центр «Вектор».

На самоизоляции в связи с поездками за границу находится 8981 человек. Но скоро прибудут еще вернувшиеся последними эвакуационными рейсами.

- В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в регион более тысячи человек. Надо взять под жесткий контроль всех прилетающих! - сказал Игорь Кобзев.

Всех их необходимо будет встретить в аэропорту и отправить на самоизоляцию.

Кроме того, увеличивается число лабораторий по тестированию на коронавирус.

В диагностике инфекции будут заняты лаборатории Иркутского центра СПИД, а также Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра.

- Такое решение было принято в связи с тем, что значительно увеличилась нагрузка на Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, где до сих пор проводилось первичное исследование, - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет направляться только биологический материал пациентов, находящихся на дому в режиме самоизоляции, взятый медицинскими работниками.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутской области на 1 апреля 2020 года.