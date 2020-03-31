Подпишите своих близких на «Комсомольскую Правду», не выходя из дома

«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

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Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

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Подписка с телефона по QR коду

Наведите камеру телефона или планшета на QR код

Перейдите по ссылке на сайт shop.kp.ru

Сделайте заказ в разделе Подписка на издания КП

Оплатите подписку удобным способом

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Подписка через сайт

1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»: shop.kp.ru/subscribe_periodical_kp.html

2. Выберите издание и сделайте заказ

3. Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка по СМС

1.Выберите тариф подписки

Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а так же по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).

Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа

5. Последует звонок оператора

6. Сообщите адрес

7 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка Сбербанк Онлайн

1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне

2. Введите код доступа

3. Выберите раздел «Платежи»

4.Введите в поиске «Комсомольская правда»

5.Заполните ФИО и адрес

6.В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон

7. Подтвердите оплату

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки

10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт «Почты России»

1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru

2. Выберите издание «Комсомольская правда»

3.Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).