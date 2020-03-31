Подпишите своих близких на «Комсомольскую Правду», не выходя из дома
«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.
Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты.
Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.
Инструкция – ниже!
Подписка с телефона по QR коду
Наведите камеру телефона или планшета на QR код
Перейдите по ссылке на сайт shop.kp.ru
Сделайте заказ в разделе Подписка на издания КП
Оплатите подписку удобным способом
Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка через сайт
1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»: shop.kp.ru/subscribe_periodical_kp.html
2. Выберите издание и сделайте заказ
3. Оплатите подписку удобным способом
4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка по СМС
1.Выберите тариф подписки
Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а так же по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).
Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.
2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03
3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS
4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора
4. С мобильного счета будет снята сумма заказа
5. Последует звонок оператора
6. Сообщите адрес
7 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка Сбербанк Онлайн
1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне
2. Введите код доступа
3. Выберите раздел «Платежи»
4.Введите в поиске «Комсомольская правда»
5.Заполните ФИО и адрес
6.В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон
7. Подтвердите оплату
8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора
9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки
10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка через сайт «Почты России»
1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru
2. Выберите издание «Комсомольская правда»
3.Оплатите подписку удобным способом
4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца
Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).
ИСТОЧНИК KP.RU