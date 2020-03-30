Режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Чите 2020: пожилым надо находиться дома

В Забайкалье был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом в России - гражданин Китая Ван Юньбинь. Он благополучно прошел курс лечения и его выписали после выздоровления. Других случаев заражения в регионе нет, хотя область буквально «в кольце» регионов, где зафиксировали уже не один случай вируса. Именно введен Режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Чите 2020, который будет действовать и во всем Забайкалье.

Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в Чите и Забайкалье начал действовать с 31 марта 2020 года. Наиболее серьезные меры по режиму изоляции коснутся жителей Читы старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, им необходимо оставаться дома как минимум до 5 апреля. Но и остальным не рекомендовано выходить на улицу или делать это только в случае серьезной необходимости.

В Забайкалье нет случаев коронавируса, поэтому предупредительные мероприятия имеют меньше ограничений, чем в Москве или Подмосковье, где на полный карантин отправлено все население. Жесткие ограничения, согласно Постановлению губернатора Забайкальского края № 20 «О дополнительных мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)на территории Забайкальского края», коснутся лишь жителей региона 60 лет и старше. Для остальных все предписания - это рекомендация, которую, несомненно, тоже нужно соблюдать вплоть до 5 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Чите 2020 начал действовать. Что это значит? Люди этого возраста не могут покидать свои квартиры, дома или дачи. Исключение для руководящих работников и тех, кто занят на предприятиях жизнеобеспечения.

Всех остальных обязали соблюдать дистанцию в 1, 5 метра от всех встречных, в том числе и в общественном транспорте. Как осуществить последнее в автобусах, не совсем понятно.

Также до 5 апреля жителям Читы и всего Забайкалья разрешено покидать квартиры только в экстренных случаях. Например, если необходима экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни. Конечно, разрешается выкинуть мусор, выйти в аптеку или продуктовый магазин на расстоянии не более 500 метров.

«Выходить только до ближайшего магазина, выгулять животное, при необходимости на работу. У нас есть люди, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Человек имеет право на личном автомобиле передвигаться от места жительства до места, никуда не заезжая. Самый главный момент – всех развести, чтобы никто ни с кем не контактировал», - сказал вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.

Документ обязывает магазины сделать специальную разметку в своих залах, если там могут одновременно находиться больше 50 человек и организовать работу так, чтобы между всеми находящимися там была дистанция не менее 1, 5 метров, в том числе, при необходимости, и перед входом в магазин.

граждан в возрасте старше 65 лет, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля и не покидать место проживания, - разъяснили ситуацию в Смольном. - Остальным гражданам по 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию до другого человека не менее 1,5 метров.