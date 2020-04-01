2020-04-01T18:30:03+03:00
Общество

Можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции

«Комсомолка» выяснила, можно ли выходить из дома с питомцами и как правильно выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции
Виктория ГЕРКО
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Можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции.Можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Можно ли выгуливать своих питомцев во время самоизоляции? А если можно, то как правильно это делать? «Комсомолка» попыталась разобраться, можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции. Напомним, в Иркутске с 31 марта введен режим самоизоляции. Делается это, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом. В нашей стране ситуация находится под пристальным контролем. Но все может обернутся настоящей эпидемией, если вовремя не предпринять меры безопасности.

Важно усвоить одно простое правильно. Если введен режим самоизоляции, то на улицу без особой необходимости запрещено выходить всем: и детям , и молодым мамочкам, и людям старше 65 лет. Исключение – люди, которым необходимо быть на работе. Выйти из дома можно только в аптеку или в магазин, а также при угрозе жизни и здоровью. Но многие содержат питомцев. Можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции?

Как же быть владельцам четвероногих? На вопрос, можно ли выгуливать животных в Иркутске в период самоизоляции, отвечаем – можно. Но только делать это нужно не дальше, чем в 100 метрах от дома. Да выводить питомца на прогулку лучше, когда на улице малолюдно. Самое важное – соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метров, а после прогулки обязательно мыть руки и лицо с мылом.

Так что пока о прогулках в парках с любимым четвероногим придется забыть. На какой срок – неизвестно. Очевидно, что все будет зависеть от того, как будет меняться эпидемиологическая обстановка в Иркутске. Конечно, об отмене ограничения сообщат дополнительно.

На время самоизоляции привыкайте к правилу 100 метров. И помните, что лучший способ обезопасить себя – оставаться дома и воздержаться от долгих прогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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