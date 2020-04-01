«Спасибо, что я дома»: сибирячка благодарит российское посольство в Филиппинах за эвакуацию в Иркутск

Натерпелись российские туристы, оказавшиеся в пандемию коронавируса за рубежом. Авиарейсы отменяются, страны закрывают границы, вернуться домой - целый квест. Вот и 52-летняя иркутянка Эльвира Болотова в середине марта застряла на чужих ей Филиппинах почти без надежды выбраться.

Ты в Австралию, а я - в Россию

- Я три года прожила с гражданским мужем во Вьетнаме, и вот в середине марта нам понадобилось выехать за границу, чтобы снова получить визу и вернуться, - рассказывает «Комсомолке» Эльвира. - Для поездки выбрали Филиппины, так как там обстановка по коронавирусу была относительно спокойная. Рассчитывали, что заодно немного попутешествуем. Так вот, 12 марта мы прилетели в город Манила, и тут же узнали, что через три дня в государстве ограничиваются внутренние авиаперелеты.

Ринулись менять билеты, чтобы полететь обратно во Вьетнам не 22 марта, а пораньше, но не тут-то было. В авиакомпании - гигантские очереди. Да еще и в толкучке у Эльвиры украли загранпаспорт. Пока заявляли в полицию, выяснилось, что Вьетнам уже закрыл въезд в страну…

Супруг сибирячки Роберт предложил ей вместе полететь к нему на родину в Австралию. Дважды покупали билеты, но первый авиарейс отменили, а на второй не пустили - не гражданка Австралии. Супруг звонил во все инстанции, в посольства, в миграционную службу «пятого континента». Помочь пытались искреннее, но не смогли.

24 марта Эльвира уговорила мужа лететь домой в одиночку. Ведь поехать за любимой в Россию и он не мог – виза истекла. «В третий раз удача мне точно улыбнется!» - успокаивала себя сибирячка, пакуя чемоданы на транзитный рейс в Москву. Но и его отменили.

- Следующие два дня выдались самыми тяжелыми, - вспоминает Эльвира Болотова. - Одна в чужой стране, без родных и знакомых, в крохотной гостиничной комнатке, где даже окон нет. Единственный способ выбраться - улететь спецбортом. А единственный документ в помощь - свидетельство на возвращение в Россию с ограниченным сроком действия.

Надежда на спецборт

Конечно, на расстоянии ее, как могли, поддерживали родные и близкие. Но настоящей опорой стали земляки из российского посольства на Филиппинах. С ними Эльвира круглосуточно держала связь по мобильному телефону и в соцсетях.

- Сотрудники посольства каждый день проводили онлайн-трансляции в Фейсбуке, отвечали на все вопросы, связанные с вылетом домой. И не только! - говорит Эльвира. – День и ночь они вели переговоры с местными властями, как вывезти российских туристов со всех остров (а их не менее десятка) при том, что внутреннее сообщение закрыто. Даже на такси по городу ездить запрещено! Но посольству удалось нас собрать, оформить всем медицинские справки на эвакуацию. Это было очень важно и ценно для нас!

Спустя две недели «заточения» в чужой стране сибирячка уже и не наделась, что вырвется первым же спецбортом. Она знала, что 26 марта самолет отправится в Москву из другого филиппинского города, Себу. Как туда добираться - неизвестно. Когда отправят второй спецборт - тоже. И вдруг российское посольство вышло в прямой эфир в Фейсбуке.

«Внимание, туристы из Манила! Кто хочет сегодня же полететь в Россию? Срочно выезжайте в аэропорт! Через два часа лайнер повезет вас в Себу, а оттуда - домой», - узнала Эльвира новости. Отправила в посольство документы, вызвала такси (повезло, что за пару дней до этого обменялась номерами с местным жителем, готовым подвезти) и уже через полтора часа поднималась в долгожданный самолет.

Ну а далее - девять часов полета, пересадка в столице, и вот 28 марта Эльвира прилетела домой в Иркутск. Сразу, разумеется, ушла на самоизоляцию, и даже с дочерью еще не встречалась.

На своей странице в Фейсбуке Эльвира Болотова опубликовала пост благодарности тем, кто не оставил земляков в беде. Отдельно выделила сотрудников российского посольства на Филиппинах. Ведь они проводили эвакуацию в сложнейших условиях.

- Спасибо всем огромное! – заключает Эльвира. – Ведь мы теперь дома!

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