2020-04-01T13:58:27+03:00
Экономика

Выплата безработным в Иркутске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Выплата безработным в Иркутске 2020 достигнет 14,5 тысячи рублей, на севере региона – 15,7 тысячи
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выплата безработным в Иркутске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.Выплата безработным в Иркутске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Во время борьбы с коронавирусом власти поддерживают население. Одна из мер - увеличение максимального пособия по безработице. По стране его размер достиг 12 130 рублей, то есть минимального размера оплаты труда. Какова выплата безработным в Иркутске 2020?

- Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимум составит 14 556 рублей в южных районах и 15 769 в северных, - заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

В Приангарье такое пособие получают больше четырех тысяч человек, им проведут перерасчет. Заявление для этого подавать не нужно.

Увы, но кто-то, возможно, в этот период потерял место. Что делать в таком случае? Можно ли получить выплату безработным в Иркутске 2020?

- Если уверены, что вас уволили неправомерно, стоит обратиться с заявлением в трудовую инспекцию для дальнейших разбирательств, - пояснили в правительстве Иркутской области. - А в целом порядок признания безработными остается прежним.

Итак, напомним. В первую очередь нужно собрать пакет документов: паспорт с регистрацией, трудовую книжку, диплом об образовании и справку о средней зарплате за последние три месяца. Затем необходимо обратиться в центр занятости населения в том городе, где вы прописаны. Далее, если не найдется подходящей вакансии, то в течение 11 дней специалисты могут признать вас безработным и назначить выплату безработным в Иркутске 2020.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кому положены выплаты на детей 5 тысяч рублей

По поручению президента на время карантина по коронавирусу в стране поддержат и семьи с маленькими детьми. Так, если ваша семья имеет право на материнский капитал, то на каждого малыша в возрасте до трех лет полагается дополнительная ежемесячная выплата 5 тысяч рублей. Деньги ближайшие три месяца, начиная с апреля, будет перечислять Пенсионный фонд.

- Выплаты начнутся после принятия соответствующего нормативного акта, - поясняют в отделении ПФР по Иркутской области. - Оформить их можно через портал Госуслуг или «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.

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КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью

В Центр занятости населения города Иркутска - ул. Маяковского, 11. Тел. 8 (3952) 25-99-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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