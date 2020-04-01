Социальная дистанция в Иркутске: какие существуют нормы и для чего необходима

Пока ученые со всего мира бьются над созданием лекарств и вакцин, способных победить коронавирус, самым верным способом сохранить здоровье и не подцепить опасную заразу остается только самоизоляция. 31 марта в Иркутской области ввели такой режим абсолютно для всех. Теперь выходить на улицу без веской причины нельзя, а за продуктами можно сходить только в ближайший к дому магазин. Но как обезопасить себя, если вам вдруг понадобилось выйти в люди? И как быть тем, кому приходится работать в период самоизоляции? Здесь вам поможет социальная дистанция в Иркутске.

Медики советуют держаться ото всех людей на улице на расстоянии не менее 1,5 - 2 метра. Такая социальная дистанция в Иркутске объясняется просто: частички слюны больного коронавирусом человека, который чихает или кашляет, разлетаются на расстояние, которое как раз примерно равно 1,5 метрам. Поэтому такая простая вещь, как безопасное расстояние, может спасти вас от заражения.

Социальная дистанция в Иркутске должна соблюдаться во всех общественных местах без исключения: в очереди в супермаркете, в общественном транспорте и в аптеке. Не бойтесь показаться невежливыми и лишний раз отойти подальше от незнакомого человека. Ведь намного важнее сохранить здоровье, чем стоять рядом с тем, кто, возможно, болен коронавирусом, просто потому, что держать дистанцию вам неловко. Ну а для надежности можете еще и носить маску. Тогда риск подхватить вирус будет еще меньше.