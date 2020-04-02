Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 апреля 2020: вернувшихся из-за рубежа отправят в обсерватор

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 апреля 2020: обратим внимание, прежде всего, на ключевые решения, принятые руководством региона. Их несколько. Так, накануне вечером официально заявлено, что центром лечения пациентов с коронавирусом в регионе станет областная инфекционная клиническая больница. В этом решении никто из обычных жителей не сомневался – именно там сосредоточены врачи-инфекционисты, имеющие большую реальную практику борьбы с инфекционными заболеваниями. Для этого выделены два корпуса учреждения, рассчитанные на 250 мест.

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Иркутске на 2 апреля включают и еще несколько принятых решений. Так, решено, что почти тысяча жителей региона, возвращающихся из-за границы последними эвакуационными рейсами, на 2 недели будет помещена в обсерваторы. Под них выделили базы отдыха вблизи города.

Первым в аэропорту города приземлился рейс из Пхукета. Им вернулись на родину 162 пассажира - 99 взрослых и 63 ребенка. Собраны данные всех пассажиров, им измерили температуру и взяли пробы на коронавирус. После чего всех доставили в обсерватор города Шелехова. Там им предстоит находиться под наблюдением медиков. Специальными рейсами со всеми предосторожностями домой отвезут только тех, кто живет один в частном секторе.

Все дело в том, что в странах, откуда они возвращаются, высокий уровень коронавируса.

Кроме того, принято решение вслед за торговыми центрами закрыть и большие специализированные магазины и рынки, торгующие, в том числе, и промышленными товарами первой необходимости. Речь идет о торговых точках, занимающих площадь более 200 квадратов. При этом о торговле продовольствием речь не идет, здесь масштабы помещений не ограничиваются. Соответствующие изменения внесены в указ о самоизоляции.

При этом санитарные правила реализуются такие же, как и в странах Азии, успешно победивших коронавирус. В частности, от руководства магазина требуется нанести разметку и сделать все, чтобы покупатели ее соблюдали. Расстояние между людьми -1, 5 метра. В этом случае возможна, хотя и не всегда, ситуация, когда будут очереди у входа в магазин. И в этом случае расстояние должно соблюдаться. А сам персонал должен регулярно проводить обеззараживание ручек, тележек, дверей, работать в перчатках и масках. Впрочем, это для нас это последние новости по борьбе с коронавирусом в Иркутске на 2 апреля 2020. В столице они уже давно реализуются.

Какие еще изменения произошли за прошедшие сутки, как поменялась ситуация с коронавирусной инфекцией на 2 апреля 2020 года ?

Сначала цифры. По данным на вечер 1 апреля в регионе зарегистрировано три случая коронавируса, однако эта цифра наверняка вырастет. Пробы еще шестерых отправлены в Новосибирск, в центр «Вектор». Иркутские специалисты дважды, независимо друг от друга ( анализы изучают в Центре гигиены и эпидемиологии по Иркутской области и в противочумном институте). Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев на ежедневном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На самоизоляции в Приангарье находится 8878 человек. Проведено 5371 тестирование на коронавирусную инфекцию, в том числе 739 – за истекшие сутки. Такова ситуация по коронавирусной инфекции в Иркутске на 2 апреля 2020 года.