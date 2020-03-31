Коронавирус: для поддержки иммунитета нужно есть морскую капусту
Коронавирус гуляет по планете и порождает панику. Люди скупают медицинские маски, дезинфицирующие средства. Но в такой ситуации, безусловно, важнее поддержать организм изнутри, чтобы он был готов противостоять вирусам и вызываемым ими заболеваниями.
Издревле известно, что отличным средством для поддержки иммунитета является морская капуста. В России она не особенно распространена, хотя многие еще, наверное, помнят те перестроечные времена, когда на полках магазинов страны можно было найти лишь березовый сок да консервные банки с морской капустой. Возможно, это было не случайно, ведь данные продукты действительно благотворно влияют на здоровье человека.
Врачи отмечают, что морская капуста, или ламинария, полезна в разных видах: в свежем, консервированном и сушеном. Она стимулирует иммунную систему человека, благодаря чему организм активно борется с попадающими в него извне бактериями и вирусами. Специалисты говорят, что назвать морскую капусту панацеей, конечно, сложно, но то, что она может помочь укрепить здоровье, – это факт.
Водоросль ламинария - это полезный суперфуд, который богат йодом, витаминами, множеством микроэлементов. Морская капуста содержит кальций, серу, натрий, фосфор, магний, лецитин, клетчатку, фолиевую и аскорбиновую кислоты, бэта-каротин, железо, витамины группы B, A, PP, полисахариды и жирные кислоты. Блюда из нее подходят для вегетарианцев, диабетиков и просто приверженцев диетического питания и здорового образа жизни.
Фото: архив компании
Ламинария поддерживает работу щитовидной железы, снижает риск развития атеросклероза, нормализует состояние крови. Кроме того, она обладает антисептическим, противовоспалительным и антипаразитарным свойствами.
Врачи подчеркивают, что регулярное употребление морской капусты способствует снижению веса, улучшению состояния кожи, ногтей и волос. Плюс ко всему, большое содержание йода делает ее хорошим средством для борьбы с хронической усталостью, которой в современном мире, к сожалению, подвержены очень многие.
Люди, которые любят морскую капусту, готовы есть ее в любом виде. Но большинству, особенно детям и молодежи, нравится она сушеной. Тонкие спрессованные листы капусты можно есть как чипсы, особенно если они уже содержат натуральные вкусовые добавки - к примеру, специи.
Также в такие листы заворачивают суши, которые легко приготовить в домашних условиях.
В магазинах и торговых сетях Иркутской области можно найти сушеную морскую капусту под маркой «Ачим». Под таким же брендом продается соевый соус. Вся эта продукция изготавливается в Южной Корее без использования ГМО и канцерогенов. Она сертифицирована по международным стандартам качества.
Кстати, о пользе соевого соуса тоже, наверное, наслышаны многие. Он содержит целый ряд биологически активных компонентов, которые обладают антиоксидантными свойствами и противостоят развитию многих заболеваний.
Фото: архив компании
Кроме того, высокое содержание антиоксидантов тормозит процессы старения. Также соевый соус укрепляет иммунитет, активизирует защитные силы организма и снижает проявление аллергических реакций. Главное - выбрать правильный продукт. И в данном случае народная примета «Дороже - значит, лучше» не работает. При выборе нужно обязательно обращать внимание на состав. Так, на этикетке должна быть пометка: «Получен путем естественной ферментации». В состав должны входить только натуральные ингредиенты: пшеница, соя без ГМО, вода, соль.
Фото: архив компании
Соевый соус «Ачим» может заменить практически любой готовый маринад. Он безопаснее кетчупов, майонезов. И главное, менее калориен. Натуральный состав этого продукта не навредит желудку. Более того, «Ачим» позволит исключить необходимость щедро сдабривать любимые блюда солью.
Фото: архив компании
Вместе с морской капустой «Ачим» он будет стоять на страже здоровья и в случае опасности поддержит иммунитет.
Фото блога Yea.da
КОНКРЕТНО
Что приготовить с помощью «Ачим»
Китайский грибной салат
Вам понадобится:
- соевый соус «Ачим» с креветкой
- огурец – 1 шт.
- перец чили - 1 шт.
- имбирь - 1 шт.
- красный лук - 1 шт.
- зеленый лук - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- чеснок – 2 - 3 зубчика
- морская капуста «Ачим»
- кунжутное масло - 30 мл
- фунчоза - 1 упак.
- грибы муэр - 1 упак.
- кунжут
- белый перец
- красный перец
- тростниковый сахар
Готовим:
1. Замачиваем фунчозу в горячей воде на 5 - 7 минут.
2. Режем соломкой огурец, лук, морковь, перец чили, грибы муэр, имбирь, чеснок, зеленый лук.
3. Промываем фунчозу в холодной воде, добавляем к овощам и поливаем кунжутным маслом.
4. Все тщательно перемешиваем и заправляем по вкусу красным и белым перцем, тростниковым сахаром, кунжутом и креветочным соусом «Ачим» - именно он придаст блюду невероятный вкус!
5. Тщательно все перемешиваем. Выкладываем салат на блюдо и украшаем хрустящей морской капустой «Ачим». Приятного аппетита!
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU