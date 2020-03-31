Коронавирус: для поддержки иммунитета нужно есть морскую капусту

Коронавирус гуляет по планете и порождает панику. Люди скупают медицинские маски, дезинфицирующие средства. Но в такой ситуации, безусловно, важнее поддержать организм изнутри, чтобы он был готов противостоять вирусам и вызываемым ими заболеваниями.

Издревле известно, что отличным средством для поддержки иммунитета является морская капуста. В России она не особенно распространена, хотя многие еще, наверное, помнят те перестроечные времена, когда на полках магазинов страны можно было найти лишь березовый сок да консервные банки с морской капустой. Возможно, это было не случайно, ведь данные продукты действительно благотворно влияют на здоровье человека.

Врачи отмечают, что морская капуста, или ламинария, полезна в разных видах: в свежем, консервированном и сушеном. Она стимулирует иммунную систему человека, благодаря чему организм активно борется с попадающими в него извне бактериями и вирусами. Специалисты говорят, что назвать морскую капусту панацеей, конечно, сложно, но то, что она может помочь укрепить здоровье, – это факт.

Водоросль ламинария - это полезный суперфуд, который богат йодом, витаминами, множеством микроэлементов. Морская капуста содержит кальций, серу, натрий, фосфор, магний, лецитин, клетчатку, фолиевую и аскорбиновую кислоты, бэта-каротин, железо, витамины группы B, A, PP, полисахариды и жирные кислоты. Блюда из нее подходят для вегетарианцев, диабетиков и просто приверженцев диетического питания и здорового образа жизни.

Фото: архив компании

Ламинария поддерживает работу щитовидной железы, снижает риск развития атеросклероза, нормализует состояние крови. Кроме того, она обладает антисептическим, противовоспалительным и антипаразитарным свойствами.

Врачи подчеркивают, что регулярное употребление морской капусты способствует снижению веса, улучшению состояния кожи, ногтей и волос. Плюс ко всему, большое содержание йода делает ее хорошим средством для борьбы с хронической усталостью, которой в современном мире, к сожалению, подвержены очень многие.

Люди, которые любят морскую капусту, готовы есть ее в любом виде. Но большинству, особенно детям и молодежи, нравится она сушеной. Тонкие спрессованные листы капусты можно есть как чипсы, особенно если они уже содержат натуральные вкусовые добавки - к примеру, специи.

Также в такие листы заворачивают суши, которые легко приготовить в домашних условиях.

В магазинах и торговых сетях Иркутской области можно найти сушеную морскую капусту под маркой «Ачим». Под таким же брендом продается соевый соус. Вся эта продукция изготавливается в Южной Корее без использования ГМО и канцерогенов. Она сертифицирована по международным стандартам качества.

Кстати, о пользе соевого соуса тоже, наверное, наслышаны многие. Он содержит целый ряд биологически активных компонентов, которые обладают антиоксидантными свойствами и противостоят развитию многих заболеваний.

Фото: архив компании

Кроме того, высокое содержание антиоксидантов тормозит процессы старения. Также соевый соус укрепляет иммунитет, активизирует защитные силы организма и снижает проявление аллергических реакций. Главное - выбрать правильный продукт. И в данном случае народная примета «Дороже - значит, лучше» не работает. При выборе нужно обязательно обращать внимание на состав. Так, на этикетке должна быть пометка: «Получен путем естественной ферментации». В состав должны входить только натуральные ингредиенты: пшеница, соя без ГМО, вода, соль.

Фото: архив компании

Соевый соус «Ачим» может заменить практически любой готовый маринад. Он безопаснее кетчупов, майонезов. И главное, менее калориен. Натуральный состав этого продукта не навредит желудку. Более того, «Ачим» позволит исключить необходимость щедро сдабривать любимые блюда солью.

Фото: архив компании

Вместе с морской капустой «Ачим» он будет стоять на страже здоровья и в случае опасности поддержит иммунитет.

https://ачим.рф

Фото блога Yea.da

КОНКРЕТНО

Что приготовить с помощью «Ачим»

Китайский грибной салат

Вам понадобится:

- соевый соус «Ачим» с креветкой

- огурец – 1 шт.

- перец чили - 1 шт.

- имбирь - 1 шт.

- красный лук - 1 шт.

- зеленый лук - 2 шт.

- морковь - 1 шт.

- чеснок – 2 - 3 зубчика

- морская капуста «Ачим»

- кунжутное масло - 30 мл

- фунчоза - 1 упак.

- грибы муэр - 1 упак.

- кунжут

- белый перец

- красный перец

- тростниковый сахар

Готовим:

1. Замачиваем фунчозу в горячей воде на 5 - 7 минут.

2. Режем соломкой огурец, лук, морковь, перец чили, грибы муэр, имбирь, чеснок, зеленый лук.

3. Промываем фунчозу в холодной воде, добавляем к овощам и поливаем кунжутным маслом.

4. Все тщательно перемешиваем и заправляем по вкусу красным и белым перцем, тростниковым сахаром, кунжутом и креветочным соусом «Ачим» - именно он придаст блюду невероятный вкус!

5. Тщательно все перемешиваем. Выкладываем салат на блюдо и украшаем хрустящей морской капустой «Ачим». Приятного аппетита!

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