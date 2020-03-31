Доставка лекарств в Иркутске в период карантина: что работает в городе и как заказать лекарства на дом

О том, что вспышка коронавирусной инфекции на планете достигла масштабов пандемии, Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. С начала распространения COVID-19 в мире им заразились сотни тысяч человек. Россия не осталась в стороне. Заболевшие есть и в Иркутской области. Лучшее средство профилактики в условиях такой эпидемиологической ситуации – оставаться дома. Не стоит посещать общественные места. В современном мире сделать это не сложно – товары можно заказывать на дом. Доставка лекарств в Иркутске в период карантина также работает исправно.

Доставка лекарств в Иркутске в период карантина

Медикаменты прямо в квартиру принесут волонтеры. Воспользоваться такой услугой могут пожилые и маломобильные иркутяне. Так как люди старше 60-65 лет находятся в зоне риска, одной из главных задач сейчас является донести до них, что самоизоляция просто необходима.

В Иркутской области составили список лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Им льготные лекарства на дом доставляют без посещения поликлиник для выписки рецепта.

Кстати, что у волонтеров, присоединившихся к всероссийской акции #МыВместе, попросить купить можно не только препараты, но и необходимые продукты.

Поход в аптеку

Стоит отметить, что аптеки в Иркутске работают в прежнем режиме. Но пожилых людей просят все же выходить из дома в утренние часы, в то время, как остальных сибиряков призывают в это время остаться дома.

«Люди старшего поколения находятся в зоне риска, поэтому им мы рекомендуем посещать магазины с 8 до 11 часов утра, когда они могут спокойно приобрести продукты первой необходимости, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев. - Также мы формируем группы волонтеров для оказания помощи по телефонам горячей линии».

И хотя аптеки открыты, людям с хроническими заболеваниями и пожилым, все же лучше воспользоваться такой услугой, как доставка лекарств в Иркутске в период карантина волонтерами.

Или хотя бы оформить заказ заранее на сайте аптеки и дождаться пока его соберут для вас. Обычно о готовности сообщают смс-сообщением. Так хотя бы вам не придется стоять в очереди и долго общаться с продавцом. Нужно будет лишь назвать номер заказа. И о наличии препаратов перед выходом лучше уточнить по телефону, чтобы не обходить потом все аптеки района.

Доставка лекарств в Иркутске в период карантина: контакты

Единый номер горячей линии - 8 800 200 3411

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