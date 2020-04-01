2020-04-01T11:17:56+03:00
Общество

Инфекционные блоки по борьбе с коронавирусом построят в Братске, Тайшете и Шелехове

Их возведут на средства основателя компаний РУСАЛ и En+ Group, работающих в Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Олег Дерипаска. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССОлег Дерипаска. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Для Олега Дерипаски, известного промышленника, главное - это безопасность людей, особенно в территориях, где расположены ключевые активы компаний, основанных бизнесменом. Именно поэтому он готов оказать реальную помощь - закупать тесты на коронавирус и строить специализированные медицинские комплексы.

«Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти», - написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

От разговоров - к делу. За последнюю неделю он провел встречи с губернаторами регионов Сибири. Так, в Красноярском крае фонд «Вольное Дело», основанный бизнесменом, уже передал региону новый реанимобиль. Произведенный на заводе ГАЗ, он отличается повышенной проходимостью и оснащен современным медицинским оборудованием. А еще совместно с МГУ внедрил дистанционное обучение врачей по ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ. На ближайшее время запланированы поставки дефицитных расходных материалов.

Кстати, Олег Дерипаска не ограничивается одними официальными встречами, также посещает больницы, чтобы воочию увидеть уровень здравоохранения в глубинке. А он оставляет желать лучшего.

Допустим, в Приангарье инфекционная больница расположена в областном центре, в других городах - только отделения на базе районных лечебных учреждений (и то не во всех). Не хватает врачей, особенно узких специалистов. Когда бушует пандемия, на вес золота пульмонологи и инфекционисты. Как раз они-то в крайнем дефиците. Именно поэтому не только карантинные меры, но и готовность регионов к возможной эпидемии - задача номер один. Представьте, если завтра вдруг резко увеличится число зараженных, и не в областном центре, а где-нибудь в Братске или Усть-Илимске, то при количестве врачей и оснащенности больниц, которое сейчас, прогноз вырисовывается страшный.

На днях Дерипаска встретился в врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и сообщил, что оплатит строительство трех инфекционных клиник для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Их планируется возвести в Тайшете, Братске и Шелехове.

Города, безусловно, выбраны неслучайно. В Тайшете строится алюминиевый завод - стратегический объект РУСАЛа, который только в 2019 году вложил в этот проект 200 млн долларов. Его ввод ожидается в конце 2020-го. Алюминиевые гиганты работают в Братске (здесь еще и крупнейшая в стране ГЭС) и Шелехове. Предприятия являются градообразующими, на них работают тысячи местных жителей, сложились трудовые династии.

Предполагается, что в специализированных больницах на 30 мест в Тайшете и Братске для пациентов создадут отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Врачи смогут проводить необходимые медицинские манипуляции через специальные рукава, не заходя в палаты. И это будет гарантией максимальной безопасности как для самих пострадавших, так и для врачей.

В Братске под будущий объект стратегической в условиях пандемии важности уже отведен земельный участок в районе городской больницы. А в Шелехове планируют разместить медблок по борьбе с коронавирусом на 100 мест на базе бывшей инфекционной больницы, которая давно находится в аварийном состоянии. Здание отремонтируют и обустроят в нем комплекс с современным оснащением по последнему слову антивирусной медицины.

Иркутская область также получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

Решения бизнесмена, своими руками восстановившего энергометаллургический кластер в Приангарье, неслучайны. Иркутская область вместе со всей страной и всем миром оказалась в сложной ситуации неопределенности будущего. А именно в такие тяжелые времена становится ясно, кто из какого теста, и кто по-настоящему является человеком дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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