Регистрация браков в Иркутске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

Настоящую любовь ничем не напугать. Как будет проходить регистрация браков в Иркутске во время коронавируса? Ведь пандемия COVID-19 в мире не в силах отменить желания людей играть свадьбы. Сначала в Приангарье запретили приглашать на торжество больше 10 человек, потом и вовсе службы ЗАГС Иркутской области сообщили, что пускать будут по двое – в зал для регистрации пройдут только жених и невеста.

«Ну и пусть», - решили будущие молодожены, ведь счастье любит тишину, и потянулись в ЗАГСы парами.

Однако, из-за распространения коронавирусной инфекции в России и такой формат отменили. С начала апреля 2020 года ЗАГСы Иркутска и Приангарья временно ограничили прием заявлений. Кроме того, те свадьбы, что уже были назначены, в большинстве перенесут на лето. Так что влюбленным, решившим создать семью, придется немного подождать.

«В данный момент ведется работа по изменению дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее», - сообщает пресс-служба Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. – «Парам предложат назначить новые даты регистрации с 01 июня 2020 года. В исключительных случаях регистрация будет производиться без торжественной церемонии в присутствии только жениха и невесты».

Подать заявление можно будет с 1 июня

Личное посещение службы пока невозможно. Принимать заявления на регистрацию брака через Единый портал государственных услуг начнут 1 июня. Как отметили специалисты, в связи с пандемией коронавируса пары смогут перенести срок регистрации брака неограниченное количество раз за год. Если в течение года бракосочетание не состоится, придется писать новое заявление.

Приостанавливается работа ЗАГСов в целом: в ближайшее время нельзя будет развестись, сменить имя, усыновить или удочерить, установить отцовство, внести изменения в документы также будет нельзя. Что касается рождения, сотрудники ЗАГСов уверяют, что в сложившихся обстоятельствах торопиться не нужно.

«По федеральному законодательству, заявить о рождении ребенка в органы ЗАГС необходимо в течение месяца со дня рождения. Если нет срочной необходимости в получении свидетельства о рождении, воздержитесь от похода в ЗАГС в этот опасный период», - добавляют специалисты.

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КОНКРЕТНО

Порядок переноса даты регистрации брака в Иркутске узнавайте по телефону 8 (3952) 280-300.