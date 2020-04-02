Энергетики продолжают трудиться, чтобы в каждом доме было тепло и светло

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Между тем в указе главы государства обозначен список сфер, которые не могут остановить свою деятельность. Среди них структуры жизнеобеспечения и, в том числе, энергетики, которые продолжают трудиться на своих рабочих местах, чтобы в каждом доме было тепло и светло.

Жителям Иркутской области все эти комфортные условия обеспечивает компания En+ Group, в которую входят три ГЭС на Ангаре, другие электрические, а также тепловые станции. О том, как работает вся эта система в условиях коронавирусной угрозы, мы поговорили с руководителем энергетического бизнеса компании Михаилом Хардиковым.

- Михаил Юрьевич, какие меры предпринимает компания, чтобы уберечь сотрудников от коронавируса? Перевести всех на удаленную работу в условиях непрерывного производства невозможно. Кто продолжает трудиться? Какие изменения произошли в организации рабочего процесса в целом?

- Наши сотрудники начали регулярно получать информацию о мерах предосторожности и профилактики коронавируса еще с середины февраля, как только поступила первая информация от Минздрава. Компания En+ Group, подойдя к этому вопросу комплексно, сразу ограничила командировки в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы также ввели двухнедельный карантин для тех, кто возвращался из-за рубежа. Уже с середины марта у нас были полностью запрещены любые командировки.

В компании создан и работает штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Его задача - сохранить здоровье людей и обеспечить бесперебойную работу производства. Кроме того, с 17 марта все офисные работники, которые напрямую не участвуют в производственных процессах, до конца апреля переведены на удаленную работу. Сотрудников охраны на проходных, секретарей в зонах ресепшена оснастили средствами индивидуальной защиты - перчатками, масками, дезинфицирующими средствами. В местах скопления людей, комнатах приема пищи, санузлах проводится дополнительная дезинфекция.

Также всем приходящим на работу измеряют температуру. Если она повышена, сотрудник должен вернуться домой и вызвать врача. Плюс ко всему отменены все отпуска, за исключением особых случаев, которые требуют индивидуального подхода. Все эти меры предпринимаются в первую очередь в интересах работников - мы хотим максимально защитить наших сотрудников даже от потенциальной опасности. В том числе благодаря этим шагам у нас пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

- В реальность вирусной угрозы верят до сих пор не все, ищут какой-то подвох и поэтому относятся к ситуации безответственно. Как в компании En+ Group вырабатываются решения о мерах профилактики вируса?

- Мировая практика показывает: необходимо принять самые строгие карантинные меры, чтобы максимально замедлить рост числа заразившихся. Мы видим, что Китай купировал распространение инфекции жесткими мерами. Очень многое делается и в России. Все компании в нашей стране идут примерно одним и тем же путем, только с разной скоростью. Удаленная работа введена на многих предприятиях, также повсеместны ограничения на отпуска, командировки. В Москве введены беспрецедентные карантинные меры. Мы видим что к ним присоединяются и другие регионы. Наша компания начала реагировать на возможную угрозу очень оперативно, одной из первых.

Не существует лишних мер, все предпринятое - необходимо и очень важно. Мы продолжаем изучать ситуацию и планировать дальнейшую работу с учетом лучших мировых практик.

- Карантин уже серьезно ударил по малому и среднему бизнесу. Как эта ситуация сказывается на крупной энергетической компании?

- Мы сделали все, чтобы принятые меры по недопущению распространения вируса не отразились на работе энергетических предприятий. На удаленную работу переведены только те сотрудники, которые могут в полной мере выполнять свои служебные обязанности и на дому. Они полноценно трудятся. Поэтому могу с уверенностью сказать, что на производственный процесс коронавирусная инфекция никакого негативного влияния не оказывает.

- Как, на ваш взгляд, эта ситуация будет развиваться в дальнейшем? Не потребуется ли продление удаленного режима работы?

- Это будет зависеть от темпов роста количества зараженных в стране. Мы ежедневно проводим заседания штаба, изучаем информацию, которую предоставляют Роспотребнадзор и министерство здравоохранения, ведем мониторинг ситуации на предприятиях.

Также мы делаем все возможное для коллективов и очень надеемся, что каждый сотрудник ответственно подходит к вопросу борьбы с инфекцией. В случае необходимости, которой, я надеюсь, не возникнет, мы намерены предоставить всю необходимую поддержку по карантину на дому - вплоть до адресной помощи при решении проблем, которые могут возникнуть.

Компания готова взаимодействовать с медучреждениями, если кому-то понадобится медицинская помощь. Всю исчерпывающую информацию по условиям карантина, по организации помощи в случае ухудшения здоровья сотрудники могут получить по телефону внутренней горячей линии. С каждым случаем будем разбираться индивидуально и принимать решения для максимальной защиты интересов и здоровья сотрудников.

- Какие меры будет предпринимать компания, если ситуация с распространением вируса начнет ухудшаться?

- У нас есть план на случай выявления у сотрудников и подрядчиков коронавирусной инфекции. Разумеется, первое в таком случае - не допустить распространения вируса. Речь пойдет об изоляции контактной группы, дезинфекции рабочего места и иных мероприятиях, обеспечивающих безопасность остальных людей на предприятии. В случае необходимости будем усиливать меры защиты наших коллективов по всем направлениям. Мы находимся в постоянном диалоге с органами власти, обсуждаем с ними сценарии взаимодействия.

- Можете дать личный совет, как себя вести в это непростое время?

- Во-первых, нужно со всей ответственностью отнестись к этой угрозе. Кто бы что ни говорил, ситуация очень серьезная. Не нужно ее недооценивать. Важно четко и в полном объеме осознать степень опасности и быть очень осторожными: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, ресторанов и кафе, торговых центров, не пользоваться общественным транспортом.

Во-вторых, даже если по возрасту и состоянию здоровья вы не относитесь к группе риска, помните: у вас есть родные и близкие, которые могут быть в этой группе. Вы можете представлять для них угрозу, если не будете осторожны. Вы в ответе не только за себя, но и за свою семью, друзей и коллег.

КОНКРЕТНО

En+ Group ввел меры по защите сотрудников от коронавируса

En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявил о вводе ряда мер по профилактике распространения коронавируса на своих предприятиях. С 17 марта 2020 года компания перешла на режим удаленного доступа. Все сотрудники, чьи обязанности могут выполняться удаленно, переведены на работу из дома.

Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях - для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. Всем, кто находится в служебных командировках, предписано немедленно вернуться домой. Введен мораторий на новые командировки. Все коммуникации - посредством телефонной и видеосвязи. Дежурные сотрудники, посещающие офисы, обеспечены полным набором средств защиты от вируса.

На производстве остаются только те, без кого невозможна его бесперебойная и безаварийная работа. При этом компания предпримет все необходимые меры для обеспечения максимальной защиты производственного персонала. На предприятиях будет проводиться дополнительная дезинфекция, медицинские и фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности.