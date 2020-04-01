Причины выхода из квартиры в Иркутске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Самоизоляция в условиях распространения коронавируса в Иркутской области – дело серьезное. Ответственность за соблюдение правил такого режима ложиться на плечи каждого. Выходить из дома в Приангарье нельзя начиная с 20.00 31 марта. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Продлится такой порядок жизни пока до 5 апреля включительно. Однако, причины выхода из квартиры в Иркутске во время самоизоляции все же есть. «Комсомолка» расскажет какие:

- если вам надо на работу. Если вы работаете в области медицины, здравоохранения, в правоохранительных органах, в органах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, в Роспотребнадзоре, в любой организации, которая отвечает за защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан. Добираться до работы также разрешено работника организаций, деятельность которых не приостанавливается законом о режиме самоизоляции.

- если нужна экстренная медицинская помощь или существует угроза жизни и здоровью.

- если закончились продукты или лекарства. В таких случаях разрешается выйти из дома, НО в ближайший магазин, который, возможно, находится в вашем же доме или в доме напротив. Поехать закупиться в большой супермаркет на другой конец города уже не получится. К тому же, пожилым людям старше 65 лет вообще рекомендуется не выходить из дома, они находятся в группе риска. Специально для этого в регионе работают волонтеры, которые могут привезти на дом лекарства и продукты. Их контакты можно найти здесь.

- если нужно выгулять собаку. С домашними питомцами дела обстоят так: выйти можно, но не дальше 100 метров от своего места проживания.

- если нужно выбросить мусор. Тут дело понятное. Но не забывайте соблюдать дистанцию в полтора метра от остальных иркутян.

Во всех остальных случаях иркутян, нарушивших режим самоизоляции, ждут штрафы.

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