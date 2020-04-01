Передвижение по Иркутску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Иркутская область в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе и стране перешла на режим самоизоляции в 20.00 часов 31 марта. С этого времени, согласно распоряжению, подписанному врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, все должны закрыться в своих домах, квартирах и не выходить, за исключение обозначенных в документе случаев. Возможно ли передвижение по Иркутску на машине в период самоизоляции? Конкретного запрета на личный автотранспорт - нет, но надо понимать, что разрешенных причин выйти из дома очень мало, значит и воспользоваться любимой «ласточкой» тоже.

Первый разрешенный случай - поездка на работу, если во время режима самоизоляции вашей организации разрешено осуществлять деятельность, конечно, в первую очередь это касается медиков, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора, работников продуктовых магазинов. В таких случаях передвижение по Иркутску на машине в период самоизоляции даже предпочтительней, чем поездка на общественном транспорте. Главное в режиме самоизоляции – это, конечно, сведение к минимуму контактов с другими людьми, соблюдение дистанции – 1.5 метра от других жителей города. Согласитесь, для этого личный транспорт подходит как никогда. Но выезжать на нем просто так, нельзя.

Второй случай - это поездка в аптеку или магазин. Но, обязательное условие, чтобы они были близлежащими. Воспользоваться такой возможностью можно, например, если необходимого вам лекарственного препарата нет в той аптеке, что в шаговой доступности. Тогда, конечно, придется воспользоваться транспортом. Но, помните! Сначала позвоните в аптеку и уточните в наличии ли товар и только потом выбирайтесь из дома.

И третий случай – в медицинское учреждение за экстренной помощью.

Стоит отметить, что режим самоизоляции в Иркутской области действует до 5 апреля включительно. За нарушение его предусмотрены штрафы до нескольких сотен тысяч рублей.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса. 00:00 00:00

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