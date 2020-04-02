2020-04-01T22:39:44+03:00
Общество

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 апреля 2020: перепрофилировано несколько больниц

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 2 апреля 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 апреля 2020: перепрофилировано несколько больниц.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 апреля 2020: перепрофилировано несколько больниц.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 апреля 2020. Болезнь наступает. Если на прошлые сутки, 1 апреля, в регионе значилось 25 больных, то сейчас их число может вырасти ( информация обновляется). Но правительство принимает все меры, чтобы остановить распространение болезни и бороться с нею.

Так, стало известно точное количество аппаратов ИВЛ в республике, жизненно важных для лечения основного осложнения коронавируса - пневмонии. Сейчас в республике готовых к использованию 492 аппарата ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время. Но и это не все. Дополнительно в Бурятию придут еще 73 аппарата, они приобретены на средства резервного фонда правительства России. Будет в распоряжении медиков и 2 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщила

министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Идет перепрофилирование медучреждений. Так, республиканский госпиталь для ветеранов войн временно перепрофилирован в стационар для лечения больных с пневмониями. А на базе социально-реабилитационного центра «Светлый» будет развернут обсерватор для контактных лиц.

- Сейчас в инфекционной больнице проходят лечение 70 человек с респираторными симптомами, учреждение рассчитано на 186 коек. Мы открываем еще 128 коек: к 15 апреля планомерно, в соответствии с минимальным перечнем требований, на ул. Солнечной. К тому времени там завершится карантин. Там организовано 88 коек с 25 койками реанимации. И открываем еще 40 коек на базе госпиталя для ветеранов войн уже сегодня. А лечение ветеранов будем осуществлять в Центре восточной медицины, - говорит Евгения Лудупова.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 2 апреля 2020 года.

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с волонтерами, которые уже сейчас помогают пожилым людям. По итогам встречи принято решение закрепить свободные машины правительства Бурятии за ресурсным центром для развоза помощи по адресам. Кроме того, производители масок будут 10% своего товара безвозмездно волонтерскому штабу для дальнейшего распространения населению по всей республике. А 10% медицинских масок, поставка которых ожидается в ближайшие дни, будет передана для распространения волонтерам в районах. Кроме того, их обеспечат топливом, организуют питание и еженедельный медосмотр.

Бизнес не остался в стороне от общей беды. В республике появились спонсоры, которые перечисляют средства на покупку продуктов для нуждающихся. На их средства формируют небольшие продуктовые наборы на 300 рублей, куда входит гречка, макароны, тушенка, молоко и хлеб. Затем эти наборы мы развозят по адресам. Пока имеющихся денег хватает. Спонсоры помогают не только деньгами и продуктами. Недавно в штаб приехала клининговая компания, руководитель которой лично показал, как делать антисептики и привёз средства для их изготовления, а также одноразовые перчатки. Также неравнодушные предприниматели привозят в штаб защитные маски для раздачи. Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 2 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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