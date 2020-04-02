2020-04-02T08:26:57+03:00
Происшествия

Иркутский салон красоты обманул 50 клиентов на 3 миллиона рублей

Полицейские разыскивают всех, кто потерял свои деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский салон красоты кинул 50 клиентов на 3 миллионов рублейИркутский салон красоты кинул 50 клиентов на 3 миллионов рублей
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Салон красоты с модным названием «Luxury Woman» успешно работал в Иркутске с 2017 по август 2019 года. Менеджеры заведения, которое находилось в центре города, на улице Горького, 31 «Б», предлагали своим клиентам покупать абонементы на косметологические услуги, оформляя при этом кредиты для посещения их салона.

Но в августе наводить красоту своим клиентам модный «Luxury Woman» перестал. В один из дней пришедшие на процедуры женщины увидели на дверях замок и объявление, что заведение не работает. Оказалось, что руководители собрали все оборудование, закрылись и съехали из арендуемого помещения. При этом у многих посетителей купленные абонементы так и остались неиспользованными. Обманутыми они оказались на круглую сумму.

- Пока известно о 50 человек, которые потеряли свои деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ущерб, причиненный иркутянам, превышает 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

При этом, полицейские не исключают, что обманутых владельцев абонементов «Luxury Woman» может быть гораздо больше. Поэтому сыщики просят всех, кто стал жертвой мошенников, обращаться в ближайший отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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