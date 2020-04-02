Особый противопожарный режим введут в Иркутской области 10 апреля

Вот уже несколько дней на территории Иркутской области действует режим самоизоляции. И многие горожане решили провести его на своих дачных участках - подальше от людей и поближе к природе. И, само собой, не обходится без посиделок с шашлыками и сжигания прошлогоднего мусора и сухой травы. Но будьте внимательны: с 10 апреля на территории региона введут особый противопожарный режим, и тогда за разведение костра на своем участке вы легко можете схлопотать серьезный штраф.

"На большей части территории Иркутской области он начнется с 8:00 10 апреля и продлится до 8:00 15 июня, - сообщается в постановлении правительства Иркутской области. - Совсем другие даты предусмотрены для жителей северных районов - там особый противопожарный режим начнет действовать с 8:00 1 мая и завершится в 8:00 15 июля".

Что же нельзя делать во время действия такого режима? В первую очередь выходить в лес - хоть на прогулку, хоть за дровами, хоть на пикник. Но есть одно важное условие: это ограничение действует, когда уровень пожарной опасности выше III класса. Также нельзя без предупреждения соответствующих органов проводить в лесу спортивные мероприятия, открывать палаточные лагеря и ходить в организованные походы с детьми. Под запретом и разведение костров, готовка шашлыков на открытом воздухе и сжигание мусора и сухой травы - даже, если вы делаете это на своем участке и никому не мешаете!

Чтобы следить за недобросовестными дачниками, которые все-таки решат разжечь огонь на участке, во всех населенных пунктах будут круглосуточно дежурить волонтеры, добровольцы из пожарной охраны, а также сотрудники охранных организаций. Они будут докладывать обо всех нарушениях противопожарного режима, и всех любителей пожарить шашлыки на природе ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей. А, если во время сжигания травы начался настоящий пожар и сгорело чье-то имущество или пострадали люди, то штраф увеличится до 4-5 тысяч рублей. Точно такое же наказание ждет тех, кто повторно нарушил противопожарный режим.