2020-04-02T14:45:06+03:00
Общество

Особый противопожарный режим введут в Иркутской области 10 апреля

В это время нельзя будет жарить шашлыки, гулять в лесу и сжигать мусор на дачах
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Особый противопожарный режим введут в Иркутской области 10 апреляОсобый противопожарный режим введут в Иркутской области 10 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вот уже несколько дней на территории Иркутской области действует режим самоизоляции. И многие горожане решили провести его на своих дачных участках - подальше от людей и поближе к природе. И, само собой, не обходится без посиделок с шашлыками и сжигания прошлогоднего мусора и сухой травы. Но будьте внимательны: с 10 апреля на территории региона введут особый противопожарный режим, и тогда за разведение костра на своем участке вы легко можете схлопотать серьезный штраф.

"На большей части территории Иркутской области он начнется с 8:00 10 апреля и продлится до 8:00 15 июня, - сообщается в постановлении правительства Иркутской области. - Совсем другие даты предусмотрены для жителей северных районов - там особый противопожарный режим начнет действовать с 8:00 1 мая и завершится в 8:00 15 июля".

Что же нельзя делать во время действия такого режима? В первую очередь выходить в лес - хоть на прогулку, хоть за дровами, хоть на пикник. Но есть одно важное условие: это ограничение действует, когда уровень пожарной опасности выше III класса. Также нельзя без предупреждения соответствующих органов проводить в лесу спортивные мероприятия, открывать палаточные лагеря и ходить в организованные походы с детьми. Под запретом и разведение костров, готовка шашлыков на открытом воздухе и сжигание мусора и сухой травы - даже, если вы делаете это на своем участке и никому не мешаете!

Чтобы следить за недобросовестными дачниками, которые все-таки решат разжечь огонь на участке, во всех населенных пунктах будут круглосуточно дежурить волонтеры, добровольцы из пожарной охраны, а также сотрудники охранных организаций. Они будут докладывать обо всех нарушениях противопожарного режима, и всех любителей пожарить шашлыки на природе ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей. А, если во время сжигания травы начался настоящий пожар и сгорело чье-то имущество или пострадали люди, то штраф увеличится до 4-5 тысяч рублей. Точно такое же наказание ждет тех, кто повторно нарушил противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать
Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет
Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартиры
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети