2020-04-02T17:59:01+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Бурятии: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Врачи не сомневаются, что продление нерабочей недели в Бурятии необходимо
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Продление нерабочей недели в Бурятии: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции.Продление нерабочей недели в Бурятии: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Продление нерабочей недели в Бурятии необходимо. На сегодня в республике 30 больных коронавирусом, но эта цифра еще возрастет после проверки еще нескольких проб, отправленных в Новосибирск.

- У 7 пациентов диагностирована пневмония, 5 человек находится в реанимационном отделении. Из них двое находятся на кислородотерапии, трое дышат самостоятельно. Вчера мы одного больного перевели из реанимации в отделение. Но ночью на лечение поступила женщина, у которой пошло ухудшение состояния, наросла дыхательная недостаточность, и мы ее перевели в реанимацию, - рассказывает главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Состояние остальных заболевших не вызывает опасения. В республике достаточно много больных, и одна из причин этого в том, что «нулевые» пациенты, не зная о заражении, много контактировали с окружающими. Обвинять их в этом нельзя – никаких правил не нарушали. Но урок извлечь надо. Поэтому в необходимости продления нерабочей недели и режима самоизоляции в Бурятии никто не сомневается.

Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом организовал лекарственного обеспечения пожилых и больных людей на дому. Этим заняты волонтеры, которым выделены машины из гаража правительства, компенсируются расходы на бензин, а в районах и питание. Их здоровье проверяют еженедельно, средствами индивидуальной защиты обеспечили.

Главный врач инфекционной больницы отметила, что срок течения эпидемии напрямую зависит от выполнения ограничительных мер, которые введены для купирования инфекции. Поэтому продление рабочей недели в Бурятии до 30 апреля ( сроки, конечно, могут измениться) нужно, оно поможет справиться с задачами. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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